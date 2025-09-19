https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862526863.html
Юань на Мосбирже завершил неделю на отметке 11,7 рубля
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы не изменился по отношению к юаню и вырос за неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов не изменился и составил 11,70 рубля. За неделю юань упал на 5 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,51-11,74 рубля.
