https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862527011.html

Российский рынок акций в пятницу снизился на 1,63 процента

Российский рынок акций в пятницу снизился на 1,63 процента - 19.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций в пятницу снизился на 1,63 процента

Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 1,63% и упал на 3,23% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T19:12+0300

2025-09-19T19:12+0300

2025-09-19T19:12+0300

рынок

акции

россия

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859666780_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_d16c4d39b1d2eb66d8a88f1560df115c.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 1,63% и упал на 3,23% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,63%, до 2748,06 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,77%, до 1082,55 пункта, долларовый РТС - на 2,12%, до 1035,64 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 3,23%, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,85%, РТС - на 2,31%.

https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862526409.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс