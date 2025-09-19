https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862527011.html
Российский рынок акций в пятницу снизился на 1,63 процента
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 1,63% и упал на 3,23% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,63%, до 2748,06 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,77%, до 1082,55 пункта, долларовый РТС - на 2,12%, до 1035,64 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 3,23%, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,85%, РТС - на 2,31%.
