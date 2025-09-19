https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862527331.html

Эксперт оценила риски использования российских активов в Европе

Эксперт оценила риски использования российских активов в Европе - 19.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила риски использования российских активов в Европе

Если европейцы решатся использовать российские активы, хранящиеся в Euroclear, то депозитарию грозит огромный репутационный ущерб, а доверие к европейским... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T19:22+0300

2025-09-19T19:22+0300

2025-09-19T19:22+0300

финансы

мировая экономика

гонконг

украина

сингапур

урсула фон дер ляйен

ес

euroclear

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83270/62/832706237_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_24b5c562d2bbd4d87ddf906f7fb0d07a.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Если европейцы решатся использовать российские активы, хранящиеся в Euroclear, то депозитарию грозит огромный репутационный ущерб, а доверие к европейским институтам будет подорвано: уже сейчас идет переток активов из Европы в Сингапур, Гонконг, Шанхай и ОАЭ, прокомментировала РИА Новости доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предлагает в рамках 19-го пакета санкций использовать российские активы для обеспечения кредитов Украине. "Если будут использованы средства Euroclear, то депозитарию грозит огромный репутационный ущерб и падение доверия к институтам (в первую очередь, европейским). Уже сейчас видим переток активов в Сингапур, Гонконг, Шанхай, ОАЭ и другие страны из европейских стран", - обратила внимание Бондаренко. Она добавила, что консалтинговая компания BCG (Boston Consulting Group) уже сейчас ожидает, что к 2029 году Гонконг выйдет на первое место в мире по объему активов международных инвесторов и обгонит Швейцарию. Эксперт также отметила, что использование замороженных российских активов продолжит подрывать доверие к евро и другим валютам стран "Большой семерки" как к глобальным валютам. А еще это может пошатнуть мировую финансовую стабильность. При этом использование российских активов будет незаконно. "Еще в 2023 году власти ЕС говорили, что на законных основаниях они не могут конфисковать активы России. И любые операции с ними также незаконны", - добавила Бондаренко. Она также предположила, что в случае если европейцы все же используют активы России, то РФ в качестве ответа может ввести зеркальные меры в отношении активов и средств, принадлежащих контрагентам из стран "Большой семерки" в российской юрисдикции. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. Основная часть, более 200 миллиардов долларов, хранится на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Сейчас в странах "Большой семерки" и Евросоюза действует схема по изъятию доходов от замороженных российских активов для финансирования кредита украинцам на 50 миллиардов долларов. В пятницу Еврокомиссия предложила "новое решение" для финансирования Украины за счет российских активов, однако детали не раскрыла. Российские власти неоднократно говорили, что будут принимать зеркальные меры в случае конфискации. Согласно расчетам РИА Новости, такой шаг может обойтись западным странам как минимум в 285 миллиардов долларов, 238 миллиардов из которых приходится на страны ЕС.

https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862527011.html

https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862518894.html

гонконг

украина

сингапур

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, гонконг, украина, сингапур, урсула фон дер ляйен, ес, euroclear, банк россия