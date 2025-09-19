Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы закрылись в минусе - 19.09.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись в минусе
Биржи Европы закрылись в минусе - 19.09.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись в минусе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы незначительным снижением, свидетельствуют данные бирж. | 19.09.2025, ПРАЙМ
рынок
торги
индексы
европа
германия
великобритания
dax
мировая экономика
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы незначительным снижением, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,12% - до 9 216,67 пункта, французский CAC 40 - на 0,01%, до 7 853,59 пункта, немецкий DAX - на 0,15%, до 23 639,41 пункта. В пятницу была опубликована европейская статистика. Так, индекс цен производителей (PPI) в Германии в августе сократился на 0,5%, а в годовом выражении снижение составило 2,2%. Снижение показателя оказалось сильнее ожиданий. Кроме того, розничные продажи в Великобритании в августе выросли по отношению к предшествующему месяцу сильнее ожиданий - на 0,5%. Неделю европейские фондовые индексы завершили без единой динамики: FTSE 100 снизился на 0,7%, CAC 40 вырос на 0,4%, DAX опустился на 0,5%.
европа
германия
великобритания
рынок, торги, индексы, европа, германия, великобритания, dax, мировая экономика
Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, DAX, Мировая экономика
19:27 19.09.2025
 
Биржи Европы закрылись в минусе

Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы незначительным снижением

Биржа. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы незначительным снижением, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,12% - до 9 216,67 пункта, французский CAC 40 - на 0,01%, до 7 853,59 пункта, немецкий DAX - на 0,15%, до 23 639,41 пункта.
В пятницу была опубликована европейская статистика. Так, индекс цен производителей (PPI) в Германии в августе сократился на 0,5%, а в годовом выражении снижение составило 2,2%. Снижение показателя оказалось сильнее ожиданий.
Кроме того, розничные продажи в Великобритании в августе выросли по отношению к предшествующему месяцу сильнее ожиданий - на 0,5%.
Неделю европейские фондовые индексы завершили без единой динамики: FTSE 100 снизился на 0,7%, CAC 40 вырос на 0,4%, DAX опустился на 0,5%.
