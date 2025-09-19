https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862528032.html

Биржи Европы закрылись в минусе

Биржи Европы закрылись в минусе - 19.09.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы закрылись в минусе

Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы незначительным снижением, свидетельствуют данные бирж. | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T19:27+0300

2025-09-19T19:27+0300

2025-09-19T19:27+0300

рынок

торги

индексы

европа

германия

великобритания

dax

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы незначительным снижением, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,12% - до 9 216,67 пункта, французский CAC 40 - на 0,01%, до 7 853,59 пункта, немецкий DAX - на 0,15%, до 23 639,41 пункта. В пятницу была опубликована европейская статистика. Так, индекс цен производителей (PPI) в Германии в августе сократился на 0,5%, а в годовом выражении снижение составило 2,2%. Снижение показателя оказалось сильнее ожиданий. Кроме того, розничные продажи в Великобритании в августе выросли по отношению к предшествующему месяцу сильнее ожиданий - на 0,5%. Неделю европейские фондовые индексы завершили без единой динамики: FTSE 100 снизился на 0,7%, CAC 40 вырос на 0,4%, DAX опустился на 0,5%.

https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862527331.html

европа

германия

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, европа, германия, великобритания, dax, мировая экономика