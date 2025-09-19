Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минцифры предложило продлить срок перехода объектов КИИ на российское ПО
Минцифры предложило продлить срок перехода объектов КИИ на российское ПО
технологии
россия
рф
владимир путин
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/76297/58/762975806_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_d58a7cd99e0159587f0271a7434ff1ac.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает продлить срок перехода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение до 1 января 2028 года, а в отдельных случаях - до декабря 2030 года, прокомментировали в пресс-службе министерства. "Все значимые объекты КИИ должны перейти на российское ПО в срок до 1 января 2028 года. При наличии объективных оснований по решению президиума правкомиссии по цифровому развитию срок может быть продлён — но не позже, чем до 1 декабря 2030 года", - сказали в министерстве. Минцифры подготовило проекты подзаконных актов, устанавливающих правила и сроки перехода объектов КИИ на отечественное ПО из реестра, документы размещены на портале опубликования проектов нормативно-правовых актов. Правкомиссия по цифровому развитию может установить иной срок, если в реестре отечественного ПО нет необходимого отечественного решения. За переходом КИИ на российские продукты будут следить госорганы, ответственные за свою сферу. Кроме того, они должны до 1 июня 2026 года разработать и утвердить отраслевые планы перехода субъектов КИИ на отечественное ПО. В них будет содержаться дорожная карта по организации перехода; оценочные, прогнозные и фактические доли российского ПО в общем количестве программ, применяемых субъектами КИИ; предельный срок завершения перехода на отечественный софт. "Новое регулирование обеспечит технологическую независимость значимых и типовых объектов КИИ за счёт использования ими только проверенных отечественных решений. Сейчас документы проходят общественное обсуждение и желающие могут высказать свои предложения - они будут рассмотрены в установленном порядке", - отметили в Минцифры. В конце марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта 2022 года закупать иностранный софт для критической информационной инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре полностью запрещено. В апреле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий переход субъектов критической информационной инфраструктуры на преимущественное использование российского программного обеспечения. Согласно закону, правительство определит перечни типовых отраслевых объектов КИИ, подпадающих под импортозамещение в сфере ПО, а также порядок и сроки перехода субъектов КИИ на российское ПО. Кроме того, кабмин определит требования к используемым программно-аппаратным средствам.
Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Минцифры
19:30 19.09.2025
 
Минцифры предложило продлить срок перехода объектов КИИ на российское ПО

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает продлить срок перехода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение до 1 января 2028 года, а в отдельных случаях - до декабря 2030 года, прокомментировали в пресс-службе министерства.
"Все значимые объекты КИИ должны перейти на российское ПО в срок до 1 января 2028 года. При наличии объективных оснований по решению президиума правкомиссии по цифровому развитию срок может быть продлён — но не позже, чем до 1 декабря 2030 года", - сказали в министерстве. Минцифры подготовило проекты подзаконных актов, устанавливающих правила и сроки перехода объектов КИИ на отечественное ПО из реестра, документы размещены на портале опубликования проектов нормативно-правовых актов.
Правкомиссия по цифровому развитию может установить иной срок, если в реестре отечественного ПО нет необходимого отечественного решения.
За переходом КИИ на российские продукты будут следить госорганы, ответственные за свою сферу. Кроме того, они должны до 1 июня 2026 года разработать и утвердить отраслевые планы перехода субъектов КИИ на отечественное ПО. В них будет содержаться дорожная карта по организации перехода; оценочные, прогнозные и фактические доли российского ПО в общем количестве программ, применяемых субъектами КИИ; предельный срок завершения перехода на отечественный софт.
"Новое регулирование обеспечит технологическую независимость значимых и типовых объектов КИИ за счёт использования ими только проверенных отечественных решений. Сейчас документы проходят общественное обсуждение и желающие могут высказать свои предложения - они будут рассмотрены в установленном порядке", - отметили в Минцифры.
В конце марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта 2022 года закупать иностранный софт для критической информационной инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре полностью запрещено.
В апреле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий переход субъектов критической информационной инфраструктуры на преимущественное использование российского программного обеспечения. Согласно закону, правительство определит перечни типовых отраслевых объектов КИИ, подпадающих под импортозамещение в сфере ПО, а также порядок и сроки перехода субъектов КИИ на российское ПО. Кроме того, кабмин определит требования к используемым программно-аппаратным средствам.
Заголовок открываемого материала