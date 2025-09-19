ЦБ оценил изменение ключевой ставки

https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862528914.html
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. В Банке России сравнили изменение ключевой ставки с выверенным движением по дороге, "где водитель так поворачивает руль и выбирает скорость, чтобы по оптимальной траектории войти в каждый поворот и доставить своих пассажиров в пункт назначения безопасно и в срок". "Денежно-кредитная политика меняется не "скачками", это было бы таким же стрессом для экономики, как для человека - резкое перемещение из жара в холод или обратно. Изменение ключевой ставки больше похоже на движение к цели по дороге, где водитель так поворачивает руль и выбирает скорость, чтобы по оптимальной траектории войти в каждый поворот и доставить своих пассажиров в пункт назначения безопасно и в срок", - пишет регулятор в своем Telegram-канале. "Действительно, и 17, и 18% по кредиту - это дорого, а вот по депозитам - очень даже неплохо. Высокие ставки сейчас не просто так. Это нужно, чтобы немного охладить спрос, который все еще опережает предложение, и сдержать рост цен. При высоких ставках людям выгодно отложить несрочные покупки, не брать на них дорогие кредиты, при этом сбережения не тратить, а положить на вклад под хороший процент. Это помогает ценам не разогнаться", - продолжает ЦБ. Отмечается, что самое важное даже не ставка в конкретный момент времени, а вся траектория ее изменения, понимание всеми участниками экономики того, как она будет двигаться в будущем и зачем. "Принимая решения о том, когда брать кредит или когда начинать инвестиционный проект, размещать ли деньги на вклад и на какой срок, мы думаем не только о том, какова ставка сейчас, но и какой она будет в дальнейшем. И Центральный банк, принимая свои решения по ключевой ставке, мыслит не одним шагом, а целой траекторией и старается максимально открыто делиться этим видением с участниками экономики", - поясняет ЦБ. Регулятор сообщает, что сейчас постепенно снижает ставку по мере замедления инфляции и снижения опасений, что она может снова разогнаться. Но все-таки ситуация пока сложная и есть риск, что рост цен не замедлится так быстро и устойчиво, как хотелось бы. "Поэтому мы действуем осторожно, "семь раз отмеряем" перед каждым решением. Мы твердо намерены замедлить инфляцию, а тогда и кредиты устойчиво будут недорогими. Так что можно сказать, что основное влияние ключевой ставки на обычных людей в конечном итоге состоит в том, что установленная на нужном уровне в нужное время, она сдерживает рост цен, делает его низким и предсказуемым", - подытожил Банк России.
