https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862528914.html

ЦБ оценил изменение ключевой ставки

ЦБ оценил изменение ключевой ставки - 19.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил изменение ключевой ставки

В Банке России сравнили изменение ключевой ставки с выверенным движением по дороге, "где водитель так поворачивает руль и выбирает скорость, чтобы по... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T19:35+0300

2025-09-19T19:35+0300

2025-09-19T19:35+0300

финансы

бизнес

банки

банк россия

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/img/77199/14/771991471_0:68:1501:912_1920x0_80_0_0_d54f8658c8c572a74f66f5c729bf1521.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. В Банке России сравнили изменение ключевой ставки с выверенным движением по дороге, "где водитель так поворачивает руль и выбирает скорость, чтобы по оптимальной траектории войти в каждый поворот и доставить своих пассажиров в пункт назначения безопасно и в срок". "Денежно-кредитная политика меняется не "скачками", это было бы таким же стрессом для экономики, как для человека - резкое перемещение из жара в холод или обратно. Изменение ключевой ставки больше похоже на движение к цели по дороге, где водитель так поворачивает руль и выбирает скорость, чтобы по оптимальной траектории войти в каждый поворот и доставить своих пассажиров в пункт назначения безопасно и в срок", - пишет регулятор в своем Telegram-канале. "Действительно, и 17, и 18% по кредиту - это дорого, а вот по депозитам - очень даже неплохо. Высокие ставки сейчас не просто так. Это нужно, чтобы немного охладить спрос, который все еще опережает предложение, и сдержать рост цен. При высоких ставках людям выгодно отложить несрочные покупки, не брать на них дорогие кредиты, при этом сбережения не тратить, а положить на вклад под хороший процент. Это помогает ценам не разогнаться", - продолжает ЦБ. Отмечается, что самое важное даже не ставка в конкретный момент времени, а вся траектория ее изменения, понимание всеми участниками экономики того, как она будет двигаться в будущем и зачем. "Принимая решения о том, когда брать кредит или когда начинать инвестиционный проект, размещать ли деньги на вклад и на какой срок, мы думаем не только о том, какова ставка сейчас, но и какой она будет в дальнейшем. И Центральный банк, принимая свои решения по ключевой ставке, мыслит не одним шагом, а целой траекторией и старается максимально открыто делиться этим видением с участниками экономики", - поясняет ЦБ. Регулятор сообщает, что сейчас постепенно снижает ставку по мере замедления инфляции и снижения опасений, что она может снова разогнаться. Но все-таки ситуация пока сложная и есть риск, что рост цен не замедлится так быстро и устойчиво, как хотелось бы. "Поэтому мы действуем осторожно, "семь раз отмеряем" перед каждым решением. Мы твердо намерены замедлить инфляцию, а тогда и кредиты устойчиво будут недорогими. Так что можно сказать, что основное влияние ключевой ставки на обычных людей в конечном итоге состоит в том, что установленная на нужном уровне в нужное время, она сдерживает рост цен, делает его низким и предсказуемым", - подытожил Банк России.

https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862528334.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, банки, банк россия, центральные банки