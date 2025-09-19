https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862529097.html

ЦБ рассказал о применении ИИ в своей деятельности

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Банк России в своем Telegram-канале рассказал, что уже применяет искусственный интеллект в своей деятельности - так, он используется при работе с жалобами и для адаптации языка аналитических материалов регулятора. "Банк России уже применяет ИИ, например, при работе с жалобами. Новые технологии позволяют классифицировать жалобы, маршрутизировать их для дальнейшей обработки", - рассказал регулятор. Также ИИ задействуется для адаптации языка аналитических материалов Банка России, чтобы сделать их более понятными для разных целевых аудиторий. ЦБ РФ отмечает, что искусственный интеллект становится важным инструментом, который помогает аналитикам и экономистам более эффективно обрабатывать и анализировать данные. "Это означает, что с помощью ИИ можно быстрее, точнее и в большем объеме собирать информацию, что в свою очередь помогает формировать более полное представление о текущей экономической ситуации", - говорится в канале регулятора. Однако, отмечает ЦБ РФ, для эффективного использования ИИ требуется большой объем исторической информации, которой в настоящий момент пока недостаточно. Более того, экспертная оценка по-прежнему играет ключевую роль в принятии решений в Банке России. "Решения по ключевой ставке и другим важным вопросам остаются исключительно в компетенции совета директоров", - заключил регулятор.

