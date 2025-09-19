Цены на газ в Европе снизились на 2,4 процента
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам пятницы снизились на 2,4% - до 392,7 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 398,9 доллара (-0,8%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 400,7 доллара (-0,4%), ценовой минимум - 390,5 доллара (-2,9%). Последние фьючерсы торговались по 392,7 доллара (-2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 402,3 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.