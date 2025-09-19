https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862529816.html

Российский рынок акций снижается вторую сессию подряд

Российский рынок акций снижается вторую сессию подряд - 19.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается вторую сессию подряд

Российский рынок акций в ходе основной сессии пятницы снизился вторую сессию подряд - более чем на полтора процента, закрепляясь ниже 2800 пунктов по главному... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T19:56+0300

2025-09-19T19:56+0300

2025-09-19T19:56+0300

рынок

торги

индексы

сша

рф

елена кожухова

мосбиржа

ртс

ес

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии пятницы снизился вторую сессию подряд - более чем на полтора процента, закрепляясь ниже 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,63%, до 2748,06 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,77%, до 1082,55 пункта, долларовый РТС - на 2,12%, до 1035,64 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы падения - до 2%. За неделю индекс Мосбиржи упал на 3,23%, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,85%, РТС - на 2,31%. Рынок под давлением Российский рынок акций в основную сессию пятницы преимущественно снижался, а в конце сессии усилил падение. К закрытию основной сессии главный индекс опустился ниже 2750 пунктов. "Российский рынок закрылся в "красной зоне" на фоне принятия 19-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС. Они направлены на дальнейшее ужесточение финансового и торгового давления на Россию, а также на устранение обходных путей, которые снижали эффективность ранее введенных ограничений", - комментирует Никита Степанов из ФГ "Финам". В рамках этого пакета вводится запрет на проведение транзакций с рядом российских и зарубежных банков, Евросоюз также ускоряет отказ от российского сжиженного природного газа, кроме того, предлагается полностью запретить любые транзакции с такими компаниями, как "Газпром нефть" и "Роснефть", добавляет он, говоря о негативных факторах. В частности, на Мосбирже подешевели бумаги "Северстали" (-4%), "Новатэка" (-3,7%), НЛМК (-3,4%), "Позитива" (-3,3%), "Газпрома" (-1,6%), "Роснефти" (-1,6%). Стоимость нефти к 19.43 мск снижалась на 1,1%, до 66,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 97,7 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии ускорили падение и обновили многонедельные минимумы, стремясь к ближайшим поддержкам 2725 пунктов и 1030 пунктов соответственно в условиях усиления геополитической и санкционной напряженности, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Рынок продолжает терять надежды на скорое улучшение фундаментальных факторов, в связи с чем придерживается "медвежьих" настроений с рисками движения индекса Мосбиржи в район минимума текущего года 2598 пунктов", - добавляет она. При отсутствии информации о продолжении переговоров по украинскому конфликту либо новых личных контактов лидеров РФ и США индекс Мосбиржи может сползать и дальше – к сильной поддержке у 2720 пунктов, а отметка 2800 пунктов снова становится уровнем сопротивления росту, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862528032.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, рф, елена кожухова, мосбиржа, ртс, ес, акции