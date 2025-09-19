Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снижается вторую сессию подряд - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862529816.html
Российский рынок акций снижается вторую сессию подряд
Российский рынок акций снижается вторую сессию подряд - 19.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается вторую сессию подряд
Российский рынок акций в ходе основной сессии пятницы снизился вторую сессию подряд - более чем на полтора процента, закрепляясь ниже 2800 пунктов по главному... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T19:56+0300
2025-09-19T19:56+0300
рынок
торги
индексы
сша
рф
елена кожухова
мосбиржа
ртс
ес
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии пятницы снизился вторую сессию подряд - более чем на полтора процента, закрепляясь ниже 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,63%, до 2748,06 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,77%, до 1082,55 пункта, долларовый РТС - на 2,12%, до 1035,64 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы падения - до 2%. За неделю индекс Мосбиржи упал на 3,23%, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,85%, РТС - на 2,31%. Рынок под давлением Российский рынок акций в основную сессию пятницы преимущественно снижался, а в конце сессии усилил падение. К закрытию основной сессии главный индекс опустился ниже 2750 пунктов. "Российский рынок закрылся в "красной зоне" на фоне принятия 19-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС. Они направлены на дальнейшее ужесточение финансового и торгового давления на Россию, а также на устранение обходных путей, которые снижали эффективность ранее введенных ограничений", - комментирует Никита Степанов из ФГ "Финам". В рамках этого пакета вводится запрет на проведение транзакций с рядом российских и зарубежных банков, Евросоюз также ускоряет отказ от российского сжиженного природного газа, кроме того, предлагается полностью запретить любые транзакции с такими компаниями, как "Газпром нефть" и "Роснефть", добавляет он, говоря о негативных факторах. В частности, на Мосбирже подешевели бумаги "Северстали" (-4%), "Новатэка" (-3,7%), НЛМК (-3,4%), "Позитива" (-3,3%), "Газпрома" (-1,6%), "Роснефти" (-1,6%). Стоимость нефти к 19.43 мск снижалась на 1,1%, до 66,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 97,7 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии ускорили падение и обновили многонедельные минимумы, стремясь к ближайшим поддержкам 2725 пунктов и 1030 пунктов соответственно в условиях усиления геополитической и санкционной напряженности, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Рынок продолжает терять надежды на скорое улучшение фундаментальных факторов, в связи с чем придерживается "медвежьих" настроений с рисками движения индекса Мосбиржи в район минимума текущего года 2598 пунктов", - добавляет она. При отсутствии информации о продолжении переговоров по украинскому конфликту либо новых личных контактов лидеров РФ и США индекс Мосбиржи может сползать и дальше – к сильной поддержке у 2720 пунктов, а отметка 2800 пунктов снова становится уровнем сопротивления росту, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862528032.html
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1cefe0fad7ceef3f029591fa9ee6a475.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, рф, елена кожухова, мосбиржа, ртс, ес, акции
Рынок, Торги, Индексы, США, РФ, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, ЕС, Акции
19:56 19.09.2025
 
Российский рынок акций снижается вторую сессию подряд

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился до 2748,06 пункта

© Unsplash/Dimitri KarastelevКотировки, сток
Котировки, сток
Котировки, сток. Архивное фото
© Unsplash/Dimitri Karastelev
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии пятницы снизился вторую сессию подряд - более чем на полтора процента, закрепляясь ниже 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,63%, до 2748,06 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,77%, до 1082,55 пункта, долларовый РТС - на 2,12%, до 1035,64 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы падения - до 2%.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 3,23%, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,85%, РТС - на 2,31%.

Рынок под давлением

Российский рынок акций в основную сессию пятницы преимущественно снижался, а в конце сессии усилил падение. К закрытию основной сессии главный индекс опустился ниже 2750 пунктов.
"Российский рынок закрылся в "красной зоне" на фоне принятия 19-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС. Они направлены на дальнейшее ужесточение финансового и торгового давления на Россию, а также на устранение обходных путей, которые снижали эффективность ранее введенных ограничений", - комментирует Никита Степанов из ФГ "Финам".
В рамках этого пакета вводится запрет на проведение транзакций с рядом российских и зарубежных банков, Евросоюз также ускоряет отказ от российского сжиженного природного газа, кроме того, предлагается полностью запретить любые транзакции с такими компаниями, как "Газпром нефть" и "Роснефть", добавляет он, говоря о негативных факторах.
В частности, на Мосбирже подешевели бумаги "Северстали" (-4%), "Новатэка" (-3,7%), НЛМК (-3,4%), "Позитива" (-3,3%), "Газпрома" (-1,6%), "Роснефти" (-1,6%).
Стоимость нефти к 19.43 мск снижалась на 1,1%, до 66,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 97,7 пункта.

Прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии ускорили падение и обновили многонедельные минимумы, стремясь к ближайшим поддержкам 2725 пунктов и 1030 пунктов соответственно в условиях усиления геополитической и санкционной напряженности, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Рынок продолжает терять надежды на скорое улучшение фундаментальных факторов, в связи с чем придерживается "медвежьих" настроений с рисками движения индекса Мосбиржи в район минимума текущего года 2598 пунктов", - добавляет она.
При отсутствии информации о продолжении переговоров по украинскому конфликту либо новых личных контактов лидеров РФ и США индекс Мосбиржи может сползать и дальше – к сильной поддержке у 2720 пунктов, а отметка 2800 пунктов снова становится уровнем сопротивления росту, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Биржи Европы закрылись в минусе
19:27
 
РынокТоргиИндексыСШАРФЕлена КожуховаМосбиржаРТСЕСАкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала