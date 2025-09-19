Российский рынок акций снижается вторую сессию подряд
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился до 2748,06 пункта
Котировки, сток
Котировки, сток. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии пятницы снизился вторую сессию подряд - более чем на полтора процента, закрепляясь ниже 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы падения - до 2%.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 3,23%, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,85%, РТС - на 2,31%.
Рынок под давлением
Российский рынок акций в основную сессию пятницы преимущественно снижался, а в конце сессии усилил падение. К закрытию основной сессии главный индекс опустился ниже 2750 пунктов.
"Российский рынок закрылся в "красной зоне" на фоне принятия 19-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС. Они направлены на дальнейшее ужесточение финансового и торгового давления на Россию, а также на устранение обходных путей, которые снижали эффективность ранее введенных ограничений", - комментирует Никита Степанов из ФГ "Финам".
В рамках этого пакета вводится запрет на проведение транзакций с рядом российских и зарубежных банков, Евросоюз также ускоряет отказ от российского сжиженного природного газа, кроме того, предлагается полностью запретить любые транзакции с такими компаниями, как "Газпром нефть" и "Роснефть", добавляет он, говоря о негативных факторах.
В частности, на Мосбирже подешевели бумаги "Северстали" (-4%), "Новатэка" (-3,7%), НЛМК (-3,4%), "Позитива" (-3,3%), "Газпрома" (-1,6%), "Роснефти" (-1,6%).
Стоимость нефти к 19.43 мск снижалась на 1,1%, до 66,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 97,7 пункта.
Прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии ускорили падение и обновили многонедельные минимумы, стремясь к ближайшим поддержкам 2725 пунктов и 1030 пунктов соответственно в условиях усиления геополитической и санкционной напряженности, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Рынок продолжает терять надежды на скорое улучшение фундаментальных факторов, в связи с чем придерживается "медвежьих" настроений с рисками движения индекса Мосбиржи в район минимума текущего года 2598 пунктов", - добавляет она.
При отсутствии информации о продолжении переговоров по украинскому конфликту либо новых личных контактов лидеров РФ и США индекс Мосбиржи может сползать и дальше – к сильной поддержке у 2720 пунктов, а отметка 2800 пунктов снова становится уровнем сопротивления росту, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".