Компания из структуры Wildberries приобрела аэропорт
Компания из структуры Wildberries приобрела аэропорт - 19.09.2025, ПРАЙМ
Компания из структуры Wildberries приобрела аэропорт
Акции аэропорта "Магас" в Ингушетии за 450 миллионов рублей приобрела компания из структуры Wildberries, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T20:54+0300
2025-09-19T20:54+0300
2025-09-19T20:54+0300
бизнес
ингушетия
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_944904cec27875500a98b72855729cbc.jpg
НАЛЬЧИК, 19 сен – ПРАЙМ. Акции аэропорта "Магас" в Ингушетии за 450 миллионов рублей приобрела компания из структуры Wildberries, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Ранее сообщалось, что в августе 2025 год правительство Ингушетии решило продать 100% акций аэропорта "Магас" на аукционе с начальной ценой торгов в 250 миллионов рублей. Это решение объяснялось тем, что содержание аэропорта обходится республиканскому бюджету примерно в 100 миллионов рублей ежегодно, и он не в состоянии обеспечить собственное развитие. Основные активы - взлетно-посадочная полоса и оборудование аэродрома - находятся в федеральной собственности и используются аэропортом на условиях аренды. "Акции аэропорта "Магас" имени первого Героя России Осканова приобретены компанией из структуры Wildberries. Новым владельцем акций воздушной гавани стала компания "Апр-Сити/ТВД". Цена продажи составила 425 миллиона рублей, что значительно превышает первоначальную оценку в 250 миллионов рублей", - написал Калиматов в своем Telеgram-канале. Он отметил, что в аукционе участвовали две компании, а средства от сделки будут направлены на реализацию социальных программ в Ингушетии. "Это стратегическое партнерство открывает новые горизонты для развития транспортной инфраструктуры и экономики Ингушетии. Wildberries – крупный и успешный игрок на рынке, и мы уверены, что их инвестиции позволят модернизировать аэропорт, существенно улучшить его инфраструктуру, повысить пропускную способность и уровень безопасности", - добавил глава региона. По его словам, власти Ингушетии рассчитывают на открытие новых авиационных направлений, в том числе международных, что даст импульс развитию туризма в регионе и создаст новые рабочие места.
ингушетия
