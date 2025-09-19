Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компания из структуры Wildberries приобрела аэропорт
Акции аэропорта "Магас" в Ингушетии за 450 миллионов рублей приобрела компания из структуры Wildberries, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
НАЛЬЧИК, 19 сен – ПРАЙМ. Акции аэропорта "Магас" в Ингушетии за 450 миллионов рублей приобрела компания из структуры Wildberries, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Ранее сообщалось, что в августе 2025 год правительство Ингушетии решило продать 100% акций аэропорта "Магас" на аукционе с начальной ценой торгов в 250 миллионов рублей. Это решение объяснялось тем, что содержание аэропорта обходится республиканскому бюджету примерно в 100 миллионов рублей ежегодно, и он не в состоянии обеспечить собственное развитие. Основные активы - взлетно-посадочная полоса и оборудование аэродрома - находятся в федеральной собственности и используются аэропортом на условиях аренды. "Акции аэропорта "Магас" имени первого Героя России Осканова приобретены компанией из структуры Wildberries. Новым владельцем акций воздушной гавани стала компания "Апр-Сити/ТВД". Цена продажи составила 425 миллиона рублей, что значительно превышает первоначальную оценку в 250 миллионов рублей", - написал Калиматов в своем Telеgram-канале. Он отметил, что в аукционе участвовали две компании, а средства от сделки будут направлены на реализацию социальных программ в Ингушетии. "Это стратегическое партнерство открывает новые горизонты для развития транспортной инфраструктуры и экономики Ингушетии. Wildberries – крупный и успешный игрок на рынке, и мы уверены, что их инвестиции позволят модернизировать аэропорт, существенно улучшить его инфраструктуру, повысить пропускную способность и уровень безопасности", - добавил глава региона. По его словам, власти Ингушетии рассчитывают на открытие новых авиационных направлений, в том числе международных, что даст импульс развитию туризма в регионе и создаст новые рабочие места.
20:54 19.09.2025
 
Компания из структуры Wildberries приобрела аэропорт

Компания из структуры Wildberries приобрела аэропорт "Магас" в Ингушетии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Вывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина "Wildberries". Архивное фото
НАЛЬЧИК, 19 сен – ПРАЙМ. Акции аэропорта "Магас" в Ингушетии за 450 миллионов рублей приобрела компания из структуры Wildberries, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Ранее сообщалось, что в августе 2025 год правительство Ингушетии решило продать 100% акций аэропорта "Магас" на аукционе с начальной ценой торгов в 250 миллионов рублей. Это решение объяснялось тем, что содержание аэропорта обходится республиканскому бюджету примерно в 100 миллионов рублей ежегодно, и он не в состоянии обеспечить собственное развитие. Основные активы - взлетно-посадочная полоса и оборудование аэродрома - находятся в федеральной собственности и используются аэропортом на условиях аренды.
"Акции аэропорта "Магас" имени первого Героя России Осканова приобретены компанией из структуры Wildberries. Новым владельцем акций воздушной гавани стала компания "Апр-Сити/ТВД". Цена продажи составила 425 миллиона рублей, что значительно превышает первоначальную оценку в 250 миллионов рублей", - написал Калиматов в своем Telеgram-канале.
Он отметил, что в аукционе участвовали две компании, а средства от сделки будут направлены на реализацию социальных программ в Ингушетии.
"Это стратегическое партнерство открывает новые горизонты для развития транспортной инфраструктуры и экономики Ингушетии. Wildberries – крупный и успешный игрок на рынке, и мы уверены, что их инвестиции позволят модернизировать аэропорт, существенно улучшить его инфраструктуру, повысить пропускную способность и уровень безопасности", - добавил глава региона.
По его словам, власти Ингушетии рассчитывают на открытие новых авиационных направлений, в том числе международных, что даст импульс развитию туризма в регионе и создаст новые рабочие места.
