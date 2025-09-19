Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 655,6 рубля за тонну

https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862532543.html
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 24 по 30 сентября вырастет до 655,6 рубля за тонну, на кукурузу - до 743,1 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 226 долларов за тонну, на ячмень - 207,9 доллара, на кукурузу - 226 долларов за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 17 по 23 сентября, составляет 495,9 рубля за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
