Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861645298_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9bbcd4f7747ecce200232fa771d2821e.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллар и евро снизятся к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 0,9%, до 2 773 пунктов, цена на нефть марки Brent при этом почти не изменится и составит 66,75 доллара за баррель, курс евро на форексе поднимется в пределах 0,5 цента, до 1,178 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю вырастет на 8 копеек и составит 11,78 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, снизится на 6 копеек, до 83,53 рубля, евро - на 56 копеек, до 98,32 рубля, ожидают финансовые эксперты. Драйверы рынка "На рынок будут влиять сразу несколько факторов. Во-первых, динамика рубля, зависящая от нефтегазовых поступлений и предстоящих налоговых платежей. Уже на следующей торговой неделе экспортеры начнут готовиться к налоговому периоду в России и будут конвертировать свою валютную выручку в рубли, что может немного поддержать их стоимость на фоне увеличения спроса", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Во-вторых, влиять будут геополитика и санкционные ограничения или даже просто любые слухи по данному вопросу, и в-третьих, глобальные настроения и мировые цены на нефть, добавил он. "В начале следующей недели давление на российский рынок может сохраниться, что будет способствовать установлению новых локальных минимумов. Однако во второй половине недели в случае отсутствия ухудшения на геополитическом треке в акциях могут активизироваться покупки", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ. Российские активы останутся под давлением из-за неопределенности вокруг федерального бюджета и дальнейших решений Банка России по ключевой ставке, отметил Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "На внешних рынках после заседания ФРС, на котором ставки были ожидаемо понижены на 25 базисных пунктов, фокус внимания смещается на перспективы торговой сделки США с Китаем и ключевую макростатистику. Во вторник будут опубликованы предварительные сентябрьские индексы деловой активности PMI в еврозоне и США, в четверг - оценка американского ВВП за второй квартал", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". На российском рынке в середине следующей недели будут опубликованы резюме обсуждения ключевой ставки Банка России и еженедельный отчет Росстата по инфляции, добавил он. Рубль поищет направление движения Краткосрочную поддержку рублю окажут налоговый период и высокие цены на нефть, но эффект может быть временным, так как снижение ключевой ставки ЦБ РФ ослабляет привлекательность рублевых активов для нерезидентов и крупных держателей капитала, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Основные рублевые пары будут демонстрировать умеренную волатильность, при этом курс доллара ожидается в диапазоне 83-85 рублей, евро - 97-100 рублей, юаня - 11,7-11,9 рубля, оценивает Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер". Юань продолжит движение в нижней половине диапазона 11,5-12 рублей, смещаясь к его нижней границе, полагает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Поводом к такой динамике может стать рост спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. При этом с точки зрения факторов спроса и предложения не видим поводов для ухода юаня под уровень 11,5 рубля", - добавляет он. Динамика индексов "После снижения ключевой ставки до 17% годовых рынок остается под давлением неопределенности, так как инвесторы оценивают скорость, с которой банки будут пересматривать доходности депозитов и кредитных продуктов. На фоне этого индекс Мосбиржи может колебаться в диапазоне 2750-2830 пунктов, а РТС - в пределах 1040-1080 пунктов", - рассказал Чернов из Freedom Finance Global. Волатильность сохранится, но сильного обвала не ожидается, а поддержкой выступят ожидания стабилизации доходностей, снижения долговой нагрузки множества компаний после рефинансирования займов и интерес к отдельным историям роста, добавил он. Поводом для коррекционного роста может выступить статистика по недельной инфляции - в случае низких показателей инвесторы будут пересматривать ожидания по траектории ключевой ставки. При развитии этого сценария индекс Мосбиржи может отыграть потери начала недели и предпринять попытку возвращения в диапазон 2800-2850 пунктов, считает Зварич из ПСБ. "При отсутствии информации о продолжении переговоров по украинскому конфликту либо новых личных контактов лидеров РФ и США индекс Мосбиржи может все ближе сползать в направлении 2750 пунктов и далее потенциально к 2700-2720 пунктов", - считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Сверху же выделяется район круглых 2800 пунктов, при маломальском позитиве эта отметка будет пройдена легко, а вот дальше на горизонте достаточно сильное сопротивление у 2860 пунктов, добавил он. "С учетом текущего уровня индекса Мосбиржи около 2780 пунктов и запланированных на следующую неделю ВОСА ключевых компаний по дивидендам, ожидается умеренная положительная динамика с локальными колебаниями в диапазоне 2750-2850 пунктов на фоне решений по дивидендным выплатам", - заключил Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер".

