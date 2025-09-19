https://1prime.ru/20250919/ekspert-862480823.html

Эксперт рассказал, как распознать хакерскую атаку на автомобиль

19.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как распознать хакерскую атаку на автомобиль

Большинство киберинцидентов со взломом авто в России связаны с хакерской атакой на систему доступа к автомобилю: если у владельца авто пропал доступ к... | 19.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Большинство киберинцидентов со взломом авто в России связаны с хакерской атакой на систему доступа к автомобилю: если у владельца авто пропал доступ к мобильному приложению, которое осуществляет служебные функции, значит, машина подверглась хакерскому взлому, рассказал РИА Новости главный технологический эксперт "Лаборатории Касперского" Александр Гостев. "Понять, что ваш автомобиль стал жертвой кибератаки - увы, довольно просто. Как правило, в настоящее время, большинство инцидентов связано с взломом систем доступа к автомобилю. Например, путем получения доступа к мобильному приложению (мастер-аккаунт), осуществляющему служебные функции", - сообщил он. Он объяснил, что злоумышленники блокируют владельца и затем начинают вымогать у него крупные денежные суммы за восстановление. При этом, по его словам, проблема особенно актуальна для тех, чьи авто были ввезены по "серым схемам" и не обладают технической поддержкой производителя, либо же для тех, чей производитель авто прекратил работу в России. По словам Гостева, защита современных автомобилей не отличается от защиты других цифровых устройств. Необходимо использовать программы для обнаружения вредоносных программ на телефоне, соблюдать парольную гигиену - менять пароли и не использовать один и тот же пароль для соцсетей и автомобильных приложений. Также стоит регулярно посещать сервисный салон для установки обновлений приложений от производителя. "Кардинальное решение проблемы лежит в области разработки кибериммунных операционных систем, призванных обеспечить безопасность работы автомобиля даже в случае взлома систем доступа. Первые автомобили, включая беспилотные, с использованием данной технологии, появятся в России уже в ближайшее время", - заверил эксперт.

