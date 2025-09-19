Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Эстонии назвали условие открытия моста на КПП "Нарва-1"
В Эстонии назвали условие открытия моста на КПП "Нарва-1"
2025-09-19T10:55+0300
2025-09-19T10:55+0300
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Эстония откроет мост на КПП "Нарва-1" для проезда автомобилей только после окончания украинского конфликта, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент полиции и погранохраны. Телерадиокомпания напоминает, что с февраля 2024 года пограничный мост между эстонской Нарвой и российским Ивангородом закрыт для проезда автомобилей из-за реконструкции, окончание которой ожидается в 2026 году. "Эстония не откроет нарвский мост для автотранспорта до окончания (украинского конфликта - ред.)", - говорится в сообщении ERR.
10:55 19.09.2025
 
В Эстонии назвали условие открытия моста на КПП "Нарва-1"

Эстония откроет мост на КПП "Нарва-1" после окончания украинского конфликта

© РИА Новости . Алексей Даничев
Российско-эстонская граница. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Эстония откроет мост на КПП "Нарва-1" для проезда автомобилей только после окончания украинского конфликта, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
Телерадиокомпания напоминает, что с февраля 2024 года пограничный мост между эстонской Нарвой и российским Ивангородом закрыт для проезда автомобилей из-за реконструкции, окончание которой ожидается в 2026 году.
"Эстония не откроет нарвский мост для автотранспорта до окончания (украинского конфликта - ред.)", - говорится в сообщении ERR.
Государственный флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
В Эстонии хотят запретить финансирование частных школ на русском языке
Вчера, 15:10
 
ПолитикаЭСТОНИЯ
 
 
