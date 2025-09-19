https://1prime.ru/20250919/err-862493203.html
В Эстонии назвали условие открытия моста на КПП "Нарва-1"
В Эстонии назвали условие открытия моста на КПП "Нарва-1" - 19.09.2025, ПРАЙМ
В Эстонии назвали условие открытия моста на КПП "Нарва-1"
Эстония откроет мост на КПП "Нарва-1" для проезда автомобилей только после окончания украинского конфликта, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T10:55+0300
2025-09-19T10:55+0300
2025-09-19T10:55+0300
политика
эстония
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859714633_0:1048:1393:1832_1920x0_80_0_0_05148764fee3220fa7c3971eb95e55b1.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Эстония откроет мост на КПП "Нарва-1" для проезда автомобилей только после окончания украинского конфликта, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент полиции и погранохраны. Телерадиокомпания напоминает, что с февраля 2024 года пограничный мост между эстонской Нарвой и российским Ивангородом закрыт для проезда автомобилей из-за реконструкции, окончание которой ожидается в 2026 году. "Эстония не откроет нарвский мост для автотранспорта до окончания (украинского конфликта - ред.)", - говорится в сообщении ERR.
https://1prime.ru/20250918/estoniya-862445505.html
эстония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859714633_0:918:1393:1963_1920x0_80_0_0_1a20e45868bd1d2e12dd73025c41919e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония
В Эстонии назвали условие открытия моста на КПП "Нарва-1"
Эстония откроет мост на КПП "Нарва-1" после окончания украинского конфликта
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Эстония откроет мост на КПП "Нарва-1" для проезда автомобилей только после окончания украинского конфликта, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
Телерадиокомпания напоминает, что с февраля 2024 года пограничный мост между эстонской Нарвой и российским Ивангородом закрыт для проезда автомобилей из-за реконструкции, окончание которой ожидается в 2026 году.
"Эстония не откроет нарвский мост для автотранспорта до окончания (украинского конфликта - ред.)", - говорится в сообщении ERR.
В Эстонии хотят запретить финансирование частных школ на русском языке