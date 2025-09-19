https://1prime.ru/20250919/err-862493203.html

В Эстонии назвали условие открытия моста на КПП "Нарва-1"

В Эстонии назвали условие открытия моста на КПП "Нарва-1"

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Эстония откроет мост на КПП "Нарва-1" для проезда автомобилей только после окончания украинского конфликта, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент полиции и погранохраны. Телерадиокомпания напоминает, что с февраля 2024 года пограничный мост между эстонской Нарвой и российским Ивангородом закрыт для проезда автомобилей из-за реконструкции, окончание которой ожидается в 2026 году. "Эстония не откроет нарвский мост для автотранспорта до окончания (украинского конфликта - ред.)", - говорится в сообщении ERR.

