ЕС проработает предоставление Украине кредитов на основе активов России

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз прорабатывает технические детали предоставления Украине кредитов на основе российских активов, заморозку которых на Западе Россия не раз называла воровством. Ранее в сентябре Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе предложила создать новый "Репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов замороженных российских активов. "Что касается репарационного кредита, то, как объявила президент (ЕК – ред.) Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении перед Европарламентом, это будет кредит с ограниченными ресурсами для Украины, финансируемый за счет остатков наличности в иммобилизованных активах российского ЦБ… Сейчас мы работаем над техническими деталями, решая определенные проблемы и вопросы, чтобы создать юридически и финансово надежный инструмент, который, что немаловажно, может быть масштабирован на уровне большой семерки, и наши партнеры проявили интерес к использованию аналогичного подхода", - заявил на брифинге в Копенгагене Домбровскис. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

