ЕС на четверть нарастил импорт российских морепродуктов

2025-09-19T02:16+0300

бизнес

экономика

мировая экономика

германия

франция

польша

ес

евростат

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Евросоюз по итогам января-июля этого года на четверть нарастил импорт российских морепродуктов, в основном рыбы, при этом самыми большими покупателями внутри объединения стали Германия, Франция и Польша, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Суммарно за первые семь месяцев текущего года из РФ в ЕС прибыло морепродуктов почти на 444 миллиона евро. Это на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в июле поставки немного снизились - на 3,4% как в месячном, так и в годовом выражении. В результате они составили минимальные с декабря 2024 года 59,4 миллиона евро. Больше всего в этом году европейцы закупали у россиян филе и мясо рыбы - на 293,3 миллиона евро. Также за семь месяцев в ЕС было ввезено мороженной рыбы на 125,6 миллиона евро, сушеной, соленой или копченой рыбы - на 22,7 миллиона, свежей и охлажденной рыбы на 2 миллиона. Еще Евросоюз импортировал немного мороженых крабов - на 192 тысячи евро, а также мороженых каракатиц и кальмаров - на 189 тысяч. Самым крупным покупателем российских морепродуктов среди стран ЕС в этом году стала Германия, купившая их на 157,9 миллионов евро. Также в число лидеров вошли Нидерланды (98,1 миллиона евро), Польша (64 миллиона), Франция (58,5 миллиона), Португалия (31,8 миллиона) и Испания (11,8 миллиона).

