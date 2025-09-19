Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС на четверть нарастил импорт российских морепродуктов - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250919/es-862477925.html
ЕС на четверть нарастил импорт российских морепродуктов
ЕС на четверть нарастил импорт российских морепродуктов - 19.09.2025, ПРАЙМ
ЕС на четверть нарастил импорт российских морепродуктов
Евросоюз по итогам января-июля этого года на четверть нарастил импорт российских морепродуктов, в основном рыбы, при этом самыми большими покупателями внутри... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T02:16+0300
2025-09-19T02:16+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
германия
франция
польша
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862477925.jpg?1758237385
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Евросоюз по итогам января-июля этого года на четверть нарастил импорт российских морепродуктов, в основном рыбы, при этом самыми большими покупателями внутри объединения стали Германия, Франция и Польша, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Суммарно за первые семь месяцев текущего года из РФ в ЕС прибыло морепродуктов почти на 444 миллиона евро. Это на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в июле поставки немного снизились - на 3,4% как в месячном, так и в годовом выражении. В результате они составили минимальные с декабря 2024 года 59,4 миллиона евро. Больше всего в этом году европейцы закупали у россиян филе и мясо рыбы - на 293,3 миллиона евро. Также за семь месяцев в ЕС было ввезено мороженной рыбы на 125,6 миллиона евро, сушеной, соленой или копченой рыбы - на 22,7 миллиона, свежей и охлажденной рыбы на 2 миллиона. Еще Евросоюз импортировал немного мороженых крабов - на 192 тысячи евро, а также мороженых каракатиц и кальмаров - на 189 тысяч. Самым крупным покупателем российских морепродуктов среди стран ЕС в этом году стала Германия, купившая их на 157,9 миллионов евро. Также в число лидеров вошли Нидерланды (98,1 миллиона евро), Польша (64 миллиона), Франция (58,5 миллиона), Португалия (31,8 миллиона) и Испания (11,8 миллиона).
германия
франция
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, германия, франция, польша, ес, евростат
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ПОЛЬША, ЕС, Евростат
02:16 19.09.2025
 
ЕС на четверть нарастил импорт российских морепродуктов

ЕС на четверть нарастил импорт российских морепродуктов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Евросоюз по итогам января-июля этого года на четверть нарастил импорт российских морепродуктов, в основном рыбы, при этом самыми большими покупателями внутри объединения стали Германия, Франция и Польша, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Суммарно за первые семь месяцев текущего года из РФ в ЕС прибыло морепродуктов почти на 444 миллиона евро. Это на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в июле поставки немного снизились - на 3,4% как в месячном, так и в годовом выражении. В результате они составили минимальные с декабря 2024 года 59,4 миллиона евро.
Больше всего в этом году европейцы закупали у россиян филе и мясо рыбы - на 293,3 миллиона евро. Также за семь месяцев в ЕС было ввезено мороженной рыбы на 125,6 миллиона евро, сушеной, соленой или копченой рыбы - на 22,7 миллиона, свежей и охлажденной рыбы на 2 миллиона.
Еще Евросоюз импортировал немного мороженых крабов - на 192 тысячи евро, а также мороженых каракатиц и кальмаров - на 189 тысяч.
Самым крупным покупателем российских морепродуктов среди стран ЕС в этом году стала Германия, купившая их на 157,9 миллионов евро. Также в число лидеров вошли Нидерланды (98,1 миллиона евро), Польша (64 миллиона), Франция (58,5 миллиона), Португалия (31,8 миллиона) и Испания (11,8 миллиона).
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаГЕРМАНИЯФРАНЦИЯПОЛЬШАЕСЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала