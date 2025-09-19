Глава ЕК призвала ЕС принять 19-й пакет санкций против России
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров стран ЕС принять 19-й пакет санкций против России после новых обвинений НАТО в якобы нарушении воздушного пространства Эстонии в пятницу.
"Европа поддерживает Эстонию перед лицом последнего нарушения Россией нашего воздушного пространства. Мы будем решительно реагировать на каждую провокацию, одновременно укрепляя восточный фланг. По мере роста угроз будет усиливаться и наше давление. Я призываю лидеров ЕС оперативно одобрить наш 19-й пакет санкций", - сказано в публикации.
В пятницу фон дер Лайен представила предложение Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России. Это предложение включает, в частности, запрет на импорт российского СПГ в ЕС с января 2027 года, расширение списка компаний и судов, подпадающих под санкции, введение санкций в отношении платежной системы "Мир" и других российских и банков третьих стран, а также криптовалютных платформ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.