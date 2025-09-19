https://1prime.ru/20250919/es-862529276.html

Эксперт оценил возможность использования ЕС российских активов

Эксперт оценил возможность использования ЕС российских активов

2025-09-19T19:43+0300

россия

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Если Евросоюз решит использовать российские активы, то это отпугнет не западных инвесторов, а это объединению не нужно, ведь оно сейчас и так теряет долю в мировой экономике, прокомментировал РИА Новости академический директор Аспирантской школы по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предлагает в рамках 19-го пакета санкций использовать российские активы для обеспечения кредитов Украине. "Это шаг, который отпугнет не западных инвесторов. Это то, что сейчас не нужно Европейскому союзу, который во многом теряет свою долю в мировой экономике", - считает Шеин. Он добавил, что европейцы обсуждают использование российских активов уже три года, но так и не идут на этот шаг, поскольку основной риск - это позиции евро. Эксперт также подчеркнул, что у ЕС нет законных путей использовать российские активы и передать их Украине. Но если все же в объединении придумают "полузаконный, полулегальный способ" сделать это, то ЕС скорее понесет потери с точки зрения экономики, с точки зрения доверия в мировой политике и мировой экономике, чем приобретет. А Россия в ответ может полностью или частично конфисковать западные активы на своей территории, заключил Шеин. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. Сейчас в странах "Большой семерки" и Евросоюза действует схема по изъятию доходов от замороженных российских активов для финансирования кредита украинцам на 50 миллиардов долларов. В пятницу Еврокомиссия предложила "новое решение" для финансирования Украины за счет российских активов, однако детали не раскрыла. Российские власти неоднократно говорили, что будут принимать зеркальные меры в случае конфискации. Согласно расчетам РИА Новости, такой шаг может обойтись западным странам как минимум в 285 миллиардов долларов, 238 миллиардов из которых приходится на страны ЕС.

