Daimler Truck договорился о стратегическом партнерстве с GDLS - 19.09.2025
Daimler Truck договорился о стратегическом партнерстве с GDLS
2025-09-19T20:05+0300
2025-09-19T20:05+0300
бизнес
мировая экономика
канада
сша
daimler truck
daimler
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Немецкий производитель грузовых автомобилей Daimler Truck договорился о стратегическом партнерстве с американской оборонной компанией General Dynamics Land Systems (GDLS), сообщает немецкая компания. "Daimler Truck и General Dynamics Land Systems (GDLS) намерены в будущем тесно сотрудничать. Для этого обе компании договорились о стратегическом партнерстве", - говорится в сообщении в пресс-релизе на сайте немецкой организации. На сайте компании отмечается, что партнерство направлено на расширение уже имеющегося опыта сотрудничества двух компаний в рамках совместной реализации канадской программы по модернизации логистических транспортных средств. В 2024 году Daimler Truck и GDLS вместе с другими компаниями получили заказ от министерства обороны Канады на поставку более 1,5 тысяч высокопроходимых логистических грузовиков для местных вооруженных сил, уточняется в пресс-релизе организации. В дальнейшем сотрудничать планируется в области развития, производства и обслуживания военных логистических транспортных средств на отдельных рынках, добавляет немецкая компания. По словам главы Mercedes-Benz Special Trucks (входит в концерн Daimler Truck) Франциски Кусумано, речь идет о предложении комплексных решений для армий по всему миру: от шасси и базовых транспортных средств с индивидуальным оборудованием до долгосрочного обслуживания и техподдержки. Daimler Truck - один из крупнейших в мире производителей грузовых автомобилей, автобусов, тягачей и другого коммерческого транспорта, насчитывающий более 40 производственных предприятий по всему миру. Компания была выделена из концерна Daimler AG (в настоящее время Mercedes-Benz Group) в декабре 2021 года и владеет такими брендами, как Mercedes-Benz, Freightliner, FUSO, Setra, Thomas Built Buses, Western Star, BharatBenz, RIZON. General Dynamics Land Systems (GDLS) - подразделение американского производителя General Dynamics, специализирующееся на проектировании, разработке, производстве, поддержке и обслуживании военной техники, включая гусеничные и колесные боевые машины, которое также ведет работы в области электроники, искусственного интеллекта и робототехники. Компания известна такими продуктами, как основной боевой танк США M1 Abrams, семейство колесной техники Stryker и LAV, а также роботизированные платформы.
канада
сша
бизнес, мировая экономика, канада, сша, daimler truck, daimler
Бизнес, Мировая экономика, КАНАДА, США, Daimler Truck, Daimler
20:05 19.09.2025
 
© Фото : Daimler Truck Global Communications
Завод Daimler Truck. Архивное фото
© Фото : Daimler Truck Global Communications
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Немецкий производитель грузовых автомобилей Daimler Truck договорился о стратегическом партнерстве с американской оборонной компанией General Dynamics Land Systems (GDLS), сообщает немецкая компания.
"Daimler Truck и General Dynamics Land Systems (GDLS) намерены в будущем тесно сотрудничать. Для этого обе компании договорились о стратегическом партнерстве", - говорится в сообщении в пресс-релизе на сайте немецкой организации.
На сайте компании отмечается, что партнерство направлено на расширение уже имеющегося опыта сотрудничества двух компаний в рамках совместной реализации канадской программы по модернизации логистических транспортных средств. В 2024 году Daimler Truck и GDLS вместе с другими компаниями получили заказ от министерства обороны Канады на поставку более 1,5 тысяч высокопроходимых логистических грузовиков для местных вооруженных сил, уточняется в пресс-релизе организации.
В дальнейшем сотрудничать планируется в области развития, производства и обслуживания военных логистических транспортных средств на отдельных рынках, добавляет немецкая компания. По словам главы Mercedes-Benz Special Trucks (входит в концерн Daimler Truck) Франциски Кусумано, речь идет о предложении комплексных решений для армий по всему миру: от шасси и базовых транспортных средств с индивидуальным оборудованием до долгосрочного обслуживания и техподдержки.
Daimler Truck - один из крупнейших в мире производителей грузовых автомобилей, автобусов, тягачей и другого коммерческого транспорта, насчитывающий более 40 производственных предприятий по всему миру. Компания была выделена из концерна Daimler AG (в настоящее время Mercedes-Benz Group) в декабре 2021 года и владеет такими брендами, как Mercedes-Benz, Freightliner, FUSO, Setra, Thomas Built Buses, Western Star, BharatBenz, RIZON.
General Dynamics Land Systems (GDLS) - подразделение американского производителя General Dynamics, специализирующееся на проектировании, разработке, производстве, поддержке и обслуживании военной техники, включая гусеничные и колесные боевые машины, которое также ведет работы в области электроники, искусственного интеллекта и робототехники. Компания известна такими продуктами, как основной боевой танк США M1 Abrams, семейство колесной техники Stryker и LAV, а также роботизированные платформы.
БизнесМировая экономикаКАНАДАСШАDaimler TruckDaimler
 
 
