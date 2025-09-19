https://1prime.ru/20250919/es-862530438.html
Daimler Truck договорился о стратегическом партнерстве с GDLS
Daimler Truck договорился о стратегическом партнерстве с GDLS - 19.09.2025, ПРАЙМ
Daimler Truck договорился о стратегическом партнерстве с GDLS
Немецкий производитель грузовых автомобилей Daimler Truck договорился о стратегическом партнерстве с американской оборонной компанией General Dynamics Land... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T20:05+0300
2025-09-19T20:05+0300
2025-09-19T20:05+0300
бизнес
мировая экономика
канада
сша
daimler truck
daimler
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862530102_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_a5e2eaa771900e5f2c4d5297206acc5d.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Немецкий производитель грузовых автомобилей Daimler Truck договорился о стратегическом партнерстве с американской оборонной компанией General Dynamics Land Systems (GDLS), сообщает немецкая компания. "Daimler Truck и General Dynamics Land Systems (GDLS) намерены в будущем тесно сотрудничать. Для этого обе компании договорились о стратегическом партнерстве", - говорится в сообщении в пресс-релизе на сайте немецкой организации. На сайте компании отмечается, что партнерство направлено на расширение уже имеющегося опыта сотрудничества двух компаний в рамках совместной реализации канадской программы по модернизации логистических транспортных средств. В 2024 году Daimler Truck и GDLS вместе с другими компаниями получили заказ от министерства обороны Канады на поставку более 1,5 тысяч высокопроходимых логистических грузовиков для местных вооруженных сил, уточняется в пресс-релизе организации. В дальнейшем сотрудничать планируется в области развития, производства и обслуживания военных логистических транспортных средств на отдельных рынках, добавляет немецкая компания. По словам главы Mercedes-Benz Special Trucks (входит в концерн Daimler Truck) Франциски Кусумано, речь идет о предложении комплексных решений для армий по всему миру: от шасси и базовых транспортных средств с индивидуальным оборудованием до долгосрочного обслуживания и техподдержки. Daimler Truck - один из крупнейших в мире производителей грузовых автомобилей, автобусов, тягачей и другого коммерческого транспорта, насчитывающий более 40 производственных предприятий по всему миру. Компания была выделена из концерна Daimler AG (в настоящее время Mercedes-Benz Group) в декабре 2021 года и владеет такими брендами, как Mercedes-Benz, Freightliner, FUSO, Setra, Thomas Built Buses, Western Star, BharatBenz, RIZON. General Dynamics Land Systems (GDLS) - подразделение американского производителя General Dynamics, специализирующееся на проектировании, разработке, производстве, поддержке и обслуживании военной техники, включая гусеничные и колесные боевые машины, которое также ведет работы в области электроники, искусственного интеллекта и робототехники. Компания известна такими продуктами, как основной боевой танк США M1 Abrams, семейство колесной техники Stryker и LAV, а также роботизированные платформы.
https://1prime.ru/20250918/nato-862412405.html
канада
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862530102_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_477ec01efa54803161ebcc5297620445.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, канада, сша, daimler truck, daimler
Бизнес, Мировая экономика, КАНАДА, США, Daimler Truck, Daimler
Daimler Truck договорился о стратегическом партнерстве с GDLS
Daimler Truck и GDLS договорились о стратегическом партнерстве
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Немецкий производитель грузовых автомобилей Daimler Truck договорился о стратегическом партнерстве с американской оборонной компанией General Dynamics Land Systems (GDLS), сообщает немецкая компания.
"Daimler Truck
и General Dynamics Land Systems (GDLS) намерены в будущем тесно сотрудничать. Для этого обе компании договорились о стратегическом партнерстве", - говорится в сообщении в пресс-релизе на сайте немецкой организации.
На сайте компании отмечается, что партнерство направлено на расширение уже имеющегося опыта сотрудничества двух компаний в рамках совместной реализации канадской программы по модернизации логистических транспортных средств. В 2024 году Daimler
Truck и GDLS вместе с другими компаниями получили заказ от министерства обороны Канады
на поставку более 1,5 тысяч высокопроходимых логистических грузовиков для местных вооруженных сил, уточняется в пресс-релизе организации.
В дальнейшем сотрудничать планируется в области развития, производства и обслуживания военных логистических транспортных средств на отдельных рынках, добавляет немецкая компания. По словам главы Mercedes-Benz Special Trucks (входит в концерн Daimler Truck) Франциски Кусумано, речь идет о предложении комплексных решений для армий по всему миру: от шасси и базовых транспортных средств с индивидуальным оборудованием до долгосрочного обслуживания и техподдержки.
Daimler Truck - один из крупнейших в мире производителей грузовых автомобилей, автобусов, тягачей и другого коммерческого транспорта, насчитывающий более 40 производственных предприятий по всему миру. Компания была выделена из концерна Daimler AG (в настоящее время Mercedes-Benz Group) в декабре 2021 года и владеет такими брендами, как Mercedes-Benz, Freightliner, FUSO, Setra, Thomas Built Buses, Western Star, BharatBenz, RIZON.
General Dynamics Land Systems (GDLS) - подразделение американского производителя General Dynamics, специализирующееся на проектировании, разработке, производстве, поддержке и обслуживании военной техники, включая гусеничные и колесные боевые машины, которое также ведет работы в области электроники, искусственного интеллекта и робототехники. Компания известна такими продуктами, как основной боевой танк США
M1 Abrams, семейство колесной техники Stryker и LAV, а также роботизированные платформы.
"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО