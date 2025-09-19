Etihad начнет летать из Абу-Даби в Дамаск с июня 2026 года

https://1prime.ru/20250919/etihad-862480731.html

Национальный авиаперевозчик ОАЭ авиакомпания Etihad начнет выполнять рейсы из Абу-Даби в Дамаск с июня 2026 года, сообщается в заявлении на сайте Etihad. | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T06:29+0300

2025-09-19T06:29+0300

2025-09-19T06:29+0300

бизнес

мировая экономика

оаэ

дамаск

сирия

emirates

a320neo

ДУБАЙ, 19 сен - ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик ОАЭ авиакомпания Etihad начнет выполнять рейсы из Абу-Даби в Дамаск с июня 2026 года, сообщается в заявлении на сайте Etihad. "Авиакомпания Etihad Airways продолжает расширять свою глобальную сеть, объявляя об открытии нового ключевого направления на Ближнем Востоке — Дамаска (Сирия) с июня 2026 года", - говорится в заявлении. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю самолетом Airbus A320. Ранее полеты в Дамаск после многолетнего перерыва возобновили базирующиеся в Дубае эмиратские авиакомпании Emirates и flydubai. В 2024 году товарооборот между ОАЭ и Сирией вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2,5 млрд дирхамов ОАЭ (680 млн долларов США). Кроме того, в ОАЭ проживает более 350 тысяч сирийцев, отмечает авиакомпания.

оаэ

дамаск

сирия

бизнес, мировая экономика, оаэ, дамаск, сирия, emirates, a320neo