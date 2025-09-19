https://1prime.ru/20250919/etihad-862480731.html
Etihad начнет летать из Абу-Даби в Дамаск с июня 2026 года
Национальный авиаперевозчик ОАЭ авиакомпания Etihad начнет выполнять рейсы из Абу-Даби в Дамаск с июня 2026 года, сообщается в заявлении на сайте Etihad.
ДУБАЙ, 19 сен - ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик ОАЭ авиакомпания Etihad начнет выполнять рейсы из Абу-Даби в Дамаск с июня 2026 года, сообщается в заявлении на сайте Etihad.
"Авиакомпания Etihad Airways продолжает расширять свою глобальную сеть, объявляя об открытии нового ключевого направления на Ближнем Востоке — Дамаска (Сирия) с июня 2026 года", - говорится в заявлении.
Полеты будут выполняться четыре раза в неделю самолетом Airbus A320.
Ранее полеты в Дамаск после многолетнего перерыва возобновили базирующиеся в Дубае эмиратские авиакомпании Emirates и flydubai.
В 2024 году товарооборот между ОАЭ и Сирией вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2,5 млрд дирхамов ОАЭ (680 млн долларов США). Кроме того, в ОАЭ проживает более 350 тысяч сирийцев, отмечает авиакомпания.
