Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Etihad начнет летать из Абу-Даби в Дамаск с июня 2026 года - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/etihad-862480731.html
Etihad начнет летать из Абу-Даби в Дамаск с июня 2026 года
Etihad начнет летать из Абу-Даби в Дамаск с июня 2026 года - 19.09.2025, ПРАЙМ
Etihad начнет летать из Абу-Даби в Дамаск с июня 2026 года
Национальный авиаперевозчик ОАЭ авиакомпания Etihad начнет выполнять рейсы из Абу-Даби в Дамаск с июня 2026 года, сообщается в заявлении на сайте Etihad. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T06:29+0300
2025-09-19T06:29+0300
бизнес
мировая экономика
оаэ
дамаск
сирия
emirates
a320neo
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862480731.jpg?1758252573
ДУБАЙ, 19 сен - ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик ОАЭ авиакомпания Etihad начнет выполнять рейсы из Абу-Даби в Дамаск с июня 2026 года, сообщается в заявлении на сайте Etihad. "Авиакомпания Etihad Airways продолжает расширять свою глобальную сеть, объявляя об открытии нового ключевого направления на Ближнем Востоке — Дамаска (Сирия) с июня 2026 года", - говорится в заявлении. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю самолетом Airbus A320. Ранее полеты в Дамаск после многолетнего перерыва возобновили базирующиеся в Дубае эмиратские авиакомпании Emirates и flydubai. В 2024 году товарооборот между ОАЭ и Сирией вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2,5 млрд дирхамов ОАЭ (680 млн долларов США). Кроме того, в ОАЭ проживает более 350 тысяч сирийцев, отмечает авиакомпания.
оаэ
дамаск
сирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, оаэ, дамаск, сирия, emirates, a320neo
Бизнес, Мировая экономика, ОАЭ, Дамаск, СИРИЯ, Emirates, A320neo
06:29 19.09.2025
 
Etihad начнет летать из Абу-Даби в Дамаск с июня 2026 года

Etihad возобновила полеты из Абу-Даби в Дамаск с июня 2026 года

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУБАЙ, 19 сен - ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик ОАЭ авиакомпания Etihad начнет выполнять рейсы из Абу-Даби в Дамаск с июня 2026 года, сообщается в заявлении на сайте Etihad.
"Авиакомпания Etihad Airways продолжает расширять свою глобальную сеть, объявляя об открытии нового ключевого направления на Ближнем Востоке — Дамаска (Сирия) с июня 2026 года", - говорится в заявлении.
Полеты будут выполняться четыре раза в неделю самолетом Airbus A320.
Ранее полеты в Дамаск после многолетнего перерыва возобновили базирующиеся в Дубае эмиратские авиакомпании Emirates и flydubai.
В 2024 году товарооборот между ОАЭ и Сирией вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2,5 млрд дирхамов ОАЭ (680 млн долларов США). Кроме того, в ОАЭ проживает более 350 тысяч сирийцев, отмечает авиакомпания.
 
БизнесМировая экономикаОАЭДамаскСИРИЯEmiratesA320neo
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала