На Западе раскрыли, как Евросоюз поступает с Россией на самом деле - 19.09.2025, ПРАЙМ
Ирландский журналист Брайан Макдональд написал в социальной сети Х, что на фоне призывов к отказу от газа из России Евросоюз закупает у нее все больше СПГ. | 19.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Брайан Макдональд написал в социальной сети Х, что на фоне призывов к отказу от газа из России Евросоюз закупает у нее все больше СПГ."ЕС: "Мы освобождаемся от российского газа!" Также ЕС устанавливает рекорд по импорту российского СПГ в 2025 году. "Северный поток" может быть взорван и похоронен, но корабли все еще пришвартованы, резервуары все еще заполнены, а энергия продолжает течь", — отметил журналист.По информации Евростата, в первой половине 2025 года Евросоюз закупил российского трубопроводного газа на 2,9 миллиарда евро, а СПГ — на 4,5 миллиарда евро, что превышает показатель в 3,5 миллиарда евро за предыдущий год. Общий объем закупок российского газа Евросоюзом с января по июнь нынешнего года вырос на девять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.
04:36 19.09.2025 (обновлено: 04:38 19.09.2025)
 
На Западе раскрыли, как Евросоюз поступает с Россией на самом деле

Журналист Макдональд: ЕС обновляет максимум по импорту СПГ из России

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
© fotolia.com / Mopic
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Брайан Макдональд написал в социальной сети Х, что на фоне призывов к отказу от газа из России Евросоюз закупает у нее все больше СПГ.
"ЕС: "Мы освобождаемся от российского газа!" Также ЕС устанавливает рекорд по импорту российского СПГ в 2025 году. "Северный поток" может быть взорван и похоронен, но корабли все еще пришвартованы, резервуары все еще заполнены, а энергия продолжает течь", — отметил журналист.
По информации Евростата, в первой половине 2025 года Евросоюз закупил российского трубопроводного газа на 2,9 миллиарда евро, а СПГ — на 4,5 миллиарда евро, что превышает показатель в 3,5 миллиарда евро за предыдущий год.
Общий объем закупок российского газа Евросоюзом с января по июнь нынешнего года вырос на девять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Заголовок открываемого материала