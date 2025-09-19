На Западе раскрыли, как Евросоюз поступает с Россией на самом деле

https://1prime.ru/20250919/evrosoyuz-862479157.html
2025-09-19T04:36+0300
2025-09-19T04:36+0300
2025-09-19T04:38+0300
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Брайан Макдональд написал в социальной сети Х, что на фоне призывов к отказу от газа из России Евросоюз закупает у нее все больше СПГ."ЕС: "Мы освобождаемся от российского газа!" Также ЕС устанавливает рекорд по импорту российского СПГ в 2025 году. "Северный поток" может быть взорван и похоронен, но корабли все еще пришвартованы, резервуары все еще заполнены, а энергия продолжает течь", — отметил журналист.По информации Евростата, в первой половине 2025 года Евросоюз закупил российского трубопроводного газа на 2,9 миллиарда евро, а СПГ — на 4,5 миллиарда евро, что превышает показатель в 3,5 миллиарда евро за предыдущий год. Общий объем закупок российского газа Евросоюзом с января по июнь нынешнего года вырос на девять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.
запад
Журналист Макдональд: ЕС обновляет максимум по импорту СПГ из России
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ.
Ирландский журналист Брайан Макдональд написал в социальной сети Х
, что на фоне призывов к отказу от газа из России Евросоюз закупает у нее все больше СПГ.
"ЕС: "Мы освобождаемся от российского газа!" Также ЕС устанавливает рекорд по импорту российского СПГ в 2025 году. "Северный поток" может быть взорван и похоронен, но корабли все еще пришвартованы, резервуары все еще заполнены, а энергия продолжает течь", — отметил журналист.
По информации Евростата, в первой половине 2025 года Евросоюз закупил российского трубопроводного газа на 2,9 миллиарда евро, а СПГ — на 4,5 миллиарда евро, что превышает показатель в 3,5 миллиарда евро за предыдущий год.
Общий объем закупок российского газа Евросоюзом с января по июнь нынешнего года вырос на девять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.
