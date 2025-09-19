Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Восемь стран ЕС в 2025 году покупали СПГ у России - 19.09.2025
Восемь стран ЕС в 2025 году покупали СПГ у России
Восемь стран ЕС в 2025 году покупали СПГ у России - 19.09.2025, ПРАЙМ
Восемь стран ЕС в 2025 году покупали СПГ у России
Восемь стран Евросоюза в текущем году покупали сжиженный природный газ (СПГ) у России - общая сумма закупок составила 5,1 миллиарда евро, следует из анализа РИА | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T15:38+0300
2025-09-19T15:38+0300
экономика
газ
россия
франция
бельгия
испания
урсула фон дер ляйен
ес
евростат
ек
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Восемь стран Евросоюза в текущем году покупали сжиженный природный газ (СПГ) у России - общая сумма закупок составила 5,1 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках 19-го пакета ЕК хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа из России. Это планируется сделать к началу 2027 года. Так, в январе-июле текущего года импорт российского СПГ странами ЕС составил 5,1 миллиарда евро, что более чем на четверть выше уровня годом ранее. Главным покупателем стала Франция с 2,1 миллиарда евро, а второй - Бельгия с 1,3 миллиарда. Тройку замыкает Испания с расходами на российский СПГ в 950 миллионов евро. Крупные закупки были и у Нидерландов - на 678 миллионов евро. Также в течение года СПГ приобретали Португалия (на 73,3 миллиона евро), Италия (на 36,3 миллиона), Литва (на 1,8 миллиона) и Эстония (на 1,2 миллиона евро).
газ, россия, франция, бельгия, испания, урсула фон дер ляйен, ес, евростат, ек
Экономика, Газ, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, ИСПАНИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Евростат, ЕК
15:38 19.09.2025
 
Восемь стран ЕС в 2025 году покупали СПГ у России

Восемь стран ЕС в 2025 году купили российский СПГ на 5,1 миллиарда евро

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Восемь стран Евросоюза в текущем году покупали сжиженный природный газ (СПГ) у России - общая сумма закупок составила 5,1 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках 19-го пакета ЕК хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа из России. Это планируется сделать к началу 2027 года.
Так, в январе-июле текущего года импорт российского СПГ странами ЕС составил 5,1 миллиарда евро, что более чем на четверть выше уровня годом ранее.
Главным покупателем стала Франция с 2,1 миллиарда евро, а второй - Бельгия с 1,3 миллиарда. Тройку замыкает Испания с расходами на российский СПГ в 950 миллионов евро. Крупные закупки были и у Нидерландов - на 678 миллионов евро.
Также в течение года СПГ приобретали Португалия (на 73,3 миллиона евро), Италия (на 36,3 миллиона), Литва (на 1,8 миллиона) и Эстония (на 1,2 миллиона евро).
ЕК намерена полностью запретить импорт российского СПГ
Экономика Газ РОССИЯ ФРАНЦИЯ БЕЛЬГИЯ ИСПАНИЯ Урсула фон дер Ляйен ЕС Евростат ЕК
 
 
