Восемь стран ЕС в 2025 году покупали СПГ у России
Восемь стран ЕС в 2025 году покупали СПГ у России - 19.09.2025, ПРАЙМ
Восемь стран ЕС в 2025 году покупали СПГ у России
Восемь стран Евросоюза в текущем году покупали сжиженный природный газ (СПГ) у России - общая сумма закупок составила 5,1 миллиарда евро, следует из анализа РИА | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T15:38+0300
2025-09-19T15:38+0300
2025-09-19T15:38+0300
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Восемь стран Евросоюза в текущем году покупали сжиженный природный газ (СПГ) у России - общая сумма закупок составила 5,1 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках 19-го пакета ЕК хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа из России. Это планируется сделать к началу 2027 года. Так, в январе-июле текущего года импорт российского СПГ странами ЕС составил 5,1 миллиарда евро, что более чем на четверть выше уровня годом ранее. Главным покупателем стала Франция с 2,1 миллиарда евро, а второй - Бельгия с 1,3 миллиарда. Тройку замыкает Испания с расходами на российский СПГ в 950 миллионов евро. Крупные закупки были и у Нидерландов - на 678 миллионов евро. Также в течение года СПГ приобретали Португалия (на 73,3 миллиона евро), Италия (на 36,3 миллиона), Литва (на 1,8 миллиона) и Эстония (на 1,2 миллиона евро).
Восемь стран ЕС в 2025 году покупали СПГ у России
Восемь стран ЕС в 2025 году купили российский СПГ на 5,1 миллиарда евро