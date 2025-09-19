https://1prime.ru/20250919/filippiny--862499303.html

Россия и Филиппины возобновят авиасообщение в октябре

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Возобновление прямого авиасообщение России и Филиппин запланировано на октябрь 2025 года, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в рамках четвертого заседания совместной Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству."К слову, говоря про взаимные делегационные и туристические обмены, хотел бы поприветствовать возобновление прямых авиаперелетов между нашими странами, говоря о том, что уже в скором будущем, в октябре текущего года, планируются первые рейсы из двух российских городов на Филиппины", - сказал он.Он пояснил, что это особенно важно для развития туризма и наращивания туристического потока между странами.По информации филиппинской стороны, за 2024 год архипелаг посетили более 27 тысяч туристов из России, что на 19% больше, чем в 2023 году.

