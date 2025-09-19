Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Филиппины возобновят авиасообщение в октябре - 19.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250919/filippiny--862499303.html
Россия и Филиппины возобновят авиасообщение в октябре
Россия и Филиппины возобновят авиасообщение в октябре - 19.09.2025, ПРАЙМ
Россия и Филиппины возобновят авиасообщение в октябре
Возобновление прямого авиасообщение России и Филиппин запланировано на октябрь 2025 года, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T12:08+0300
2025-09-19T12:19+0300
экономика
бизнес
россия
филиппины
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860806923_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_10b3693846b2b6efdf21abf2f12ae45a.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Возобновление прямого авиасообщение России и Филиппин запланировано на октябрь 2025 года, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в рамках четвертого заседания совместной Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству."К слову, говоря про взаимные делегационные и туристические обмены, хотел бы поприветствовать возобновление прямых авиаперелетов между нашими странами, говоря о том, что уже в скором будущем, в октябре текущего года, планируются первые рейсы из двух российских городов на Филиппины", - сказал он.Он пояснил, что это особенно важно для развития туризма и наращивания туристического потока между странами.По информации филиппинской стороны, за 2024 год архипелаг посетили более 27 тысяч туристов из России, что на 19% больше, чем в 2023 году.
https://1prime.ru/20250919/rossiya--862498693.html
филиппины
рф
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
бизнес, россия, филиппины, рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ФИЛИППИНЫ, РФ
12:08 19.09.2025 (обновлено: 12:19 19.09.2025)
 
Россия и Филиппины возобновят авиасообщение в октябре

Россия и Филиппины возобновят авиасообщение с октября 2025 года

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320
Самолет Airbus A320 - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Самолет Airbus A320. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Возобновление прямого авиасообщение России и Филиппин запланировано на октябрь 2025 года, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в рамках четвертого заседания совместной Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"К слову, говоря про взаимные делегационные и туристические обмены, хотел бы поприветствовать возобновление прямых авиаперелетов между нашими странами, говоря о том, что уже в скором будущем, в октябре текущего года, планируются первые рейсы из двух российских городов на Филиппины", - сказал он.
Он пояснил, что это особенно важно для развития туризма и наращивания туристического потока между странами.
По информации филиппинской стороны, за 2024 год архипелаг посетили более 27 тысяч туристов из России, что на 19% больше, чем в 2023 году.
ЭкономикаБизнесРОССИЯФИЛИППИНЫРФ
 
 
