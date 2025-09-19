https://1prime.ru/20250919/finlyandiya-862537122.html
"Задумайтесь". В Финляндии пришли в ужас от эффекта санкций против России
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Антироссийская политика Финляндии привела к негативным экономическим последствиям для страны, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в социальной сети X."Знаете ли вы, что уровень безработицы в Финляндии достиг 12,5%? Подумайте об этом. Это результат нашего членства в еврозоне и неразумного руководства, которое вводит санкции против России", — написал Малинен. Он также отметил, что в России безработица значительно ниже и составляет всего 2,2%."Вы в курсе, какой уровень безработицы в России? 2,2%. Но наш безрассудный президент Стубб утверждает, что "российская экономика рушится"", — добавил Малинен.В пятницу глава Еврокомиссии представила новые предложения по пакету санкций. Среди мер — запрет на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС с января 2027 года, расширение списка компаний и судов под санкциями, ограничения для платежной системы "Мир", а также криптовалютных платформ и ряда банков в России и за их пределами. Российские власти неоднократно заявляли, что страна сможет выдержать давление западных санкций, которые вводятся в последние годы. В Москве подчеркивали, что Запад не хочет признать провал своей стратегии. Зарубежные эксперты продолжают высказывать мнение о неэффективности антироссийских мер. Президент России Владимир Путин отметил, что давление на страну стало длительной политикой Запада и нанесло серьезный ущерб мировой экономике.
