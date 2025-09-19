BZ: ФРГ не смогла доказать причастность России к сбоям GPS в Прибалтике

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250919/frg-862537283.html
МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Правительство Германии не смогло предоставить доказательств якобы причастности России к сбоям сигнала GPS в регионе Балтийского моря, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на ответ минтранспорта на запрос председателя фракции "Левой" партии в бундестаге Зёрена Пельмана. Ранее ряд немецких СМИ и отдельные политики бездоказательно обвиняли Россию в причастности к глушению сигналов GPS в регионе Балтийского моря. "Правительство объясняет, что сбои происходят, однако у него нет доказательств целенаправленных атак России на самолеты немецких авиакомпаний", - говорится в материале. Парламентский статс-секретарь минтранспорта Ульрих Ланге лишь подтвердил "увеличение числа сбоев в регионе Балтийского моря и Прибалтике", а также на Ближнем Востоке в районе Кипра, Израиля и Сирии, но не привел никаких подтверждений причастности РФ к этим инцидентам в ответе на запрос Пельмана, отмечает издание. "Сбои в работе GPS-сигналов, о которых авиакомпании сообщают федеральному правительству, не зависят от национальной принадлежности воздушного судна и обычно не направлены против отдельных воздушных судов", - приводится в статье выдержка из ответа. Кроме того, министерство отказалось представлять перечень соответствующих случаев с указанием авиакомпаний, маршрутов и дат полетов, сославшись на то, что такие сведения используются "исключительно для повышения безопасности воздушного транспорта", пишет BZ. "Как показывает ответ федерального правительства, организация Россией помех для самолетов немецких авиакомпаний является чистой спекуляцией… Учитывая напряженную ситуацию в отношениях с Россией, федеральное правительство не должно способствовать эскалации конфликта подобными спекуляциями, а должно делать ставку на дипломатию и деэскалацию", - заявил газете сам Пельман. Ранее представитель ЕК Анна-Каиса Итконен сообщила, что у самолета, на котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту. Сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.
23:23 19.09.2025
 
МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Правительство Германии не смогло предоставить доказательств якобы причастности России к сбоям сигнала GPS в регионе Балтийского моря, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на ответ минтранспорта на запрос председателя фракции "Левой" партии в бундестаге Зёрена Пельмана.
Ранее ряд немецких СМИ и отдельные политики бездоказательно обвиняли Россию в причастности к глушению сигналов GPS в регионе Балтийского моря.
"Правительство объясняет, что сбои происходят, однако у него нет доказательств целенаправленных атак России на самолеты немецких авиакомпаний", - говорится в материале.
Парламентский статс-секретарь минтранспорта Ульрих Ланге лишь подтвердил "увеличение числа сбоев в регионе Балтийского моря и Прибалтике", а также на Ближнем Востоке в районе Кипра, Израиля и Сирии, но не привел никаких подтверждений причастности РФ к этим инцидентам в ответе на запрос Пельмана, отмечает издание.
"Сбои в работе GPS-сигналов, о которых авиакомпании сообщают федеральному правительству, не зависят от национальной принадлежности воздушного судна и обычно не направлены против отдельных воздушных судов", - приводится в статье выдержка из ответа.
Кроме того, министерство отказалось представлять перечень соответствующих случаев с указанием авиакомпаний, маршрутов и дат полетов, сославшись на то, что такие сведения используются "исключительно для повышения безопасности воздушного транспорта", пишет BZ.
"Как показывает ответ федерального правительства, организация Россией помех для самолетов немецких авиакомпаний является чистой спекуляцией… Учитывая напряженную ситуацию в отношениях с Россией, федеральное правительство не должно способствовать эскалации конфликта подобными спекуляциями, а должно делать ставку на дипломатию и деэскалацию", - заявил газете сам Пельман.
Ранее представитель ЕК Анна-Каиса Итконен сообщила, что у самолета, на котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту.
Сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.
Заголовок открываемого материала