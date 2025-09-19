Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.09.2025
ЕК планирует разморозить 550 миллионов евро для Венгрии, пишут СМИ
ЕК планирует разморозить 550 миллионов евро для Венгрии, пишут СМИ
2025-09-19T15:30+0300
2025-09-19T15:30+0300
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует разморозить около 550 миллионов евро для Венгрии на фоне стремления Брюсселя избежать вето Будапешта на новые санкции против РФ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Европейская комиссия планирует разморозить примерно 550 миллионов евро фондов ЕС для Венгрии, Брюссель стремится преодолеть вето премьера (Венгрии - ред.) Виктора Орбана на новые санкции против России", - говорится в публикации.
15:30 19.09.2025
 
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует разморозить около 550 миллионов евро для Венгрии на фоне стремления Брюсселя избежать вето Будапешта на новые санкции против РФ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Европейская комиссия планирует разморозить примерно 550 миллионов евро фондов ЕС для Венгрии, Брюссель стремится преодолеть вето премьера (Венгрии - ред.) Виктора Орбана на новые санкции против России", - говорится в публикации.
