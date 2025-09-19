https://1prime.ru/20250919/ft-862511884.html

ЕК планирует разморозить 550 миллионов евро для Венгрии, пишут СМИ

2025-09-19T15:30+0300

экономика

мировая экономика

венгрия

брюссель

будапешт

виктор орбан

financial times

ес

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует разморозить около 550 миллионов евро для Венгрии на фоне стремления Брюсселя избежать вето Будапешта на новые санкции против РФ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Европейская комиссия планирует разморозить примерно 550 миллионов евро фондов ЕС для Венгрии, Брюссель стремится преодолеть вето премьера (Венгрии - ред.) Виктора Орбана на новые санкции против России", - говорится в публикации.

венгрия

брюссель

будапешт

2025

мировая экономика, венгрия, брюссель, будапешт, виктор орбан, financial times, ес