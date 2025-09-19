https://1prime.ru/20250919/ft-862511884.html
ЕК планирует разморозить 550 миллионов евро для Венгрии, пишут СМИ
2025-09-19T15:30+0300
экономика
мировая экономика
венгрия
брюссель
будапешт
виктор орбан
financial times
ес
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует разморозить около 550 миллионов евро для Венгрии на фоне стремления Брюсселя избежать вето Будапешта на новые санкции против РФ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Европейская комиссия планирует разморозить примерно 550 миллионов евро фондов ЕС для Венгрии, Брюссель стремится преодолеть вето премьера (Венгрии - ред.) Виктора Орбана на новые санкции против России", - говорится в публикации.
