Биржевые цены на газ в Европе слабо снижаются
Биржевые цены на газ в Европе слабо снижаются - 19.09.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе слабо снижаются
19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром снижаются на доли процента, оказавшись снова ниже 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 398,9 доллара (-0,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.07 мск их стоимость составляла 398,6 доллара (-0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 402,3 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Биржевые цены на газ в Европе слабо снижаются
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром снижаются на доли процента, оказавшись снова ниже 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 398,9 доллара (-0,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.07 мск их стоимость составляла 398,6 доллара (-0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 402,3 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
