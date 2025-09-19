https://1prime.ru/20250919/gd-862508021.html
В Госдуме предложили проверить кибербезопасность сайтов аэропортов
В Госдуме предложили проверить кибербезопасность сайтов аэропортов - 19.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили проверить кибербезопасность сайтов аэропортов
Министерству транспорта РФ стоит провести аудит кибербезопасности сайтов российских аэропортов и организовать плановые учения по информационной безопасности с... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T14:12+0300
2025-09-19T14:12+0300
2025-09-19T14:12+0300
технологии
бизнес
россия
рф
санкт-петербург
антон горелкин
госдума
единая россия
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Министерству транспорта РФ стоит провести аудит кибербезопасности сайтов российских аэропортов и организовать плановые учения по информационной безопасности с персоналом, причастным к работе с этими ресурсами, считает первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, член фракции "Единая Россия". В пятницу аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге сообщал, что его сайт был взломан. Горелкин отметил, что публичные ресурсы аэропортов должны быть защищены по высшему разряду, стать по-настоящему неприступными для любых хакеров. "Считаю, что министерству транспорта РФ стоит провести не только серьезный аудит кибербезопасности сайтов аэропортов, но и организовать плановые ИБ-учения с персоналом, причастным к работе с этими ресурсами", - написал депутат в канале на платформе Max.
https://1prime.ru/20250919/pulkovo-862496052.html
рф
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, россия, рф, санкт-петербург, антон горелкин, госдума, единая россия, аэропорт пулково
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Антон Горелкин, Госдума, Единая Россия, аэропорт Пулково
В Госдуме предложили проверить кибербезопасность сайтов аэропортов
В Госдуме призвали провести учения по кибербезопасности сайтов аэропортов