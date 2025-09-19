Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили проверить кибербезопасность сайтов аэропортов - 19.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили проверить кибербезопасность сайтов аэропортов
2025-09-19T14:12+0300
2025-09-19T14:12+0300
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Министерству транспорта РФ стоит провести аудит кибербезопасности сайтов российских аэропортов и организовать плановые учения по информационной безопасности с персоналом, причастным к работе с этими ресурсами, считает первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, член фракции "Единая Россия". В пятницу аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге сообщал, что его сайт был взломан. Горелкин отметил, что публичные ресурсы аэропортов должны быть защищены по высшему разряду, стать по-настоящему неприступными для любых хакеров. "Считаю, что министерству транспорта РФ стоит провести не только серьезный аудит кибербезопасности сайтов аэропортов, но и организовать плановые ИБ-учения с персоналом, причастным к работе с этими ресурсами", - написал депутат в канале на платформе Max.
14:12 19.09.2025
 
В Госдуме предложили проверить кибербезопасность сайтов аэропортов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Госдума. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Министерству транспорта РФ стоит провести аудит кибербезопасности сайтов российских аэропортов и организовать плановые учения по информационной безопасности с персоналом, причастным к работе с этими ресурсами, считает первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, член фракции "Единая Россия".
В пятницу аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге сообщал, что его сайт был взломан.
Горелкин отметил, что публичные ресурсы аэропортов должны быть защищены по высшему разряду, стать по-настоящему неприступными для любых хакеров.
"Считаю, что министерству транспорта РФ стоит провести не только серьезный аудит кибербезопасности сайтов аэропортов, но и организовать плановые ИБ-учения с персоналом, причастным к работе с этими ресурсами", - написал депутат в канале на платформе Max.
Сайт Пулково взломали
