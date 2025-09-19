Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глазьев рассказал об идее "натяжения струны" между Минском и Москвой - 19.09.2025
Глазьев рассказал об идее "натяжения струны" между Минском и Москвой
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Идея "натяжения струны" между Минском и Москвой для движения по ней вагонов со скоростью 500 километров в час обсуждалась с Минтрансом РФ, сообщил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев. "Обсуждаются новые виды транспорта. На днях мы обсуждали с Минтрансом (России - ред.) перспективу натяжения "струны" между Минском и Москвой, по которой могли бы тележки, вагончики ехать со скоростью 500 километров в час", - сказал он, выступая в российской столице на бизнес-форуме "Минск и Москва: новый драйвер развития". Глазьев также упомянул планируемую высокоскоростную магистраль между Москвой и Минском. По его словам, благодаря ей поездки из одной столицы в другую стали бы проще и быстрее. "У нас много идей. Я призываю наши деловые круги к совместной эффективной работе, а мы будем стараться поддержать в пределах имеющихся у нас возможностей", - заключил он. Ранее в пятницу Минтранс РФ сообщил о проведении встречи министра транспорта РФ Андрея Никитина и госсекретаря Союзного государства. По сообщению министерства, на встрече выразили готовность продолжать взаимодействие по формированию объединенной транспортной системы Союзного государства.
11:49 19.09.2025
 
Глазьев рассказал об идее "натяжения струны" между Минском и Москвой

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Идея "натяжения струны" между Минском и Москвой для движения по ней вагонов со скоростью 500 километров в час обсуждалась с Минтрансом РФ, сообщил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев.
"Обсуждаются новые виды транспорта. На днях мы обсуждали с Минтрансом (России - ред.) перспективу натяжения "струны" между Минском и Москвой, по которой могли бы тележки, вагончики ехать со скоростью 500 километров в час", - сказал он, выступая в российской столице на бизнес-форуме "Минск и Москва: новый драйвер развития".
Глазьев также упомянул планируемую высокоскоростную магистраль между Москвой и Минском. По его словам, благодаря ей поездки из одной столицы в другую стали бы проще и быстрее.
"У нас много идей. Я призываю наши деловые круги к совместной эффективной работе, а мы будем стараться поддержать в пределах имеющихся у нас возможностей", - заключил он.
Ранее в пятницу Минтранс РФ сообщил о проведении встречи министра транспорта РФ Андрея Никитина и госсекретаря Союзного государства. По сообщению министерства, на встрече выразили готовность продолжать взаимодействие по формированию объединенной транспортной системы Союзного государства.
Минтранс рассказал о работе с Белоруссией над единой транспортной системой
