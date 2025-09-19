https://1prime.ru/20250919/glazev-862497186.html

Глазьев рассказал об идее "натяжения струны" между Минском и Москвой

Глазьев рассказал об идее "натяжения струны" между Минском и Москвой - 19.09.2025, ПРАЙМ

Глазьев рассказал об идее "натяжения струны" между Минском и Москвой

Идея "натяжения струны" между Минском и Москвой для движения по ней вагонов со скоростью 500 километров в час обсуждалась с Минтрансом РФ, сообщил госсекретарь... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T11:49+0300

2025-09-19T11:49+0300

2025-09-19T11:49+0300

экономика

россия

бизнес

москва

рф

сергей глазьев

https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_5dd582d8c2bb792fb9b01a1dee70b4bd.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Идея "натяжения струны" между Минском и Москвой для движения по ней вагонов со скоростью 500 километров в час обсуждалась с Минтрансом РФ, сообщил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев. "Обсуждаются новые виды транспорта. На днях мы обсуждали с Минтрансом (России - ред.) перспективу натяжения "струны" между Минском и Москвой, по которой могли бы тележки, вагончики ехать со скоростью 500 километров в час", - сказал он, выступая в российской столице на бизнес-форуме "Минск и Москва: новый драйвер развития". Глазьев также упомянул планируемую высокоскоростную магистраль между Москвой и Минском. По его словам, благодаря ей поездки из одной столицы в другую стали бы проще и быстрее. "У нас много идей. Я призываю наши деловые круги к совместной эффективной работе, а мы будем стараться поддержать в пределах имеющихся у нас возможностей", - заключил он. Ранее в пятницу Минтранс РФ сообщил о проведении встречи министра транспорта РФ Андрея Никитина и госсекретаря Союзного государства. По сообщению министерства, на встрече выразили готовность продолжать взаимодействие по формированию объединенной транспортной системы Союзного государства.

https://1prime.ru/20250919/rossiya-862486312.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, москва, рф, сергей глазьев