У республиканцев есть голоса, чтобы одобрить продление финансирования
У республиканцев есть голоса, чтобы одобрить продление финансирования
2025-09-19T02:01+0300
2025-09-19T02:01+0300
2025-09-19T02:01+0300
экономика
финансы
сша
дональд трамп
fox news
ВАШИНГТОН, 19 сен - ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что, по его мнению, у республиканцев достаточно голосов, чтобы одобрить законопроект о временных мерах по продлению финансирования работы правительства.
"Я считаю, что у нас есть голоса, чтобы это сделать", - сказал Джонсон в интервью Fox News, отвечая на вопрос, есть ли у него достаточное количество голосов.
При этом Джонсон отметил, что демократы, по всей видимости, не присоединятся к своим республиканским коллегам, и назвал это печальным положением дел.
Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.
В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа в годы его первого президентского срока. С учетом того, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, риск прекращения работы правительства может быть не столь высок, но в условиях минимального перевеса в голосах и отсутствия полного внутрипартийного единства, он все равно сохраняется.
Экономика, Финансы, США, Дональд Трамп, Fox News
Спикер Джонсон: республиканцы могут поддержать продление финансирования правительства
