https://1prime.ru/20250919/golosa-862477798.html

У республиканцев есть голоса, чтобы одобрить продление финансирования

У республиканцев есть голоса, чтобы одобрить продление финансирования - 19.09.2025, ПРАЙМ

У республиканцев есть голоса, чтобы одобрить продление финансирования

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что, по его мнению, у республиканцев достаточно голосов, чтобы одобрить законопроект о временных мерах по... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T02:01+0300

2025-09-19T02:01+0300

2025-09-19T02:01+0300

экономика

финансы

сша

дональд трамп

fox news

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862477798.jpg?1758236482

ВАШИНГТОН, 19 сен - ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что, по его мнению, у республиканцев достаточно голосов, чтобы одобрить законопроект о временных мерах по продлению финансирования работы правительства. "Я считаю, что у нас есть голоса, чтобы это сделать", - сказал Джонсон в интервью Fox News, отвечая на вопрос, есть ли у него достаточное количество голосов. При этом Джонсон отметил, что демократы, по всей видимости, не присоединятся к своим республиканским коллегам, и назвал это печальным положением дел. Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа в годы его первого президентского срока. С учетом того, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, риск прекращения работы правительства может быть не столь высок, но в условиях минимального перевеса в голосах и отсутствия полного внутрипартийного единства, он все равно сохраняется.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, сша, дональд трамп, fox news