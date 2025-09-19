https://1prime.ru/20250919/gosobligatsii-862486473.html

Россия снизила вложения в американские гособлигации

Россия снизила вложения в американские гособлигации - 19.09.2025, ПРАЙМ

Россия снизила вложения в американские гособлигации

Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июль сократился до 38 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 39 миллиона, свидетельствуют данные | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T09:36+0300

2025-09-19T09:36+0300

2025-09-19T09:36+0300

экономика

рынок

россия

сша

япония

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июль сократился до 38 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 39 миллиона, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за июль, этот портфель теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 16 миллионов - в краткосрочных. На конец июня объем вложений составлял 23 миллионов и 16 миллионов долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США все так же у Японии, вложения которой за месяц выросли до 1,152 триллиона долларов с 1,148 триллиона. На втором месте остается Великобритания, чей показатель увеличился до 899,3 миллиарда долларов с 858 миллиардов по итогам июня. Третье место, тоже как и месяц назад, у Китая, но его вложения снизились - до 730,7 миллиарда долларов с 756,4 миллиарда месяцем ранее.

https://1prime.ru/20250818/portfel-860833696.html

сша

япония

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, сша, япония, великобритания