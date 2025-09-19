Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия снизила вложения в американские гособлигации - 19.09.2025
Россия снизила вложения в американские гособлигации
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июль сократился до 38 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 39 миллиона, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за июль, этот портфель теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 16 миллионов - в краткосрочных. На конец июня объем вложений составлял 23 миллионов и 16 миллионов долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США все так же у Японии, вложения которой за месяц выросли до 1,152 триллиона долларов с 1,148 триллиона. На втором месте остается Великобритания, чей показатель увеличился до 899,3 миллиарда долларов с 858 миллиардов по итогам июня. Третье место, тоже как и месяц назад, у Китая, но его вложения снизились - до 730,7 миллиарда долларов с 756,4 миллиарда месяцем ранее.
09:36 19.09.2025
 
Россия снизила вложения в американские гособлигации

Российский портфель гособлигаций США за июль сократился до 38 миллионов долларов

© РИА Новости . Нина Зотина
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июль сократился до 38 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 39 миллиона, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за июль, этот портфель теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 16 миллионов - в краткосрочных. На конец июня объем вложений составлял 23 миллионов и 16 миллионов долларов соответственно.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США все так же у Японии, вложения которой за месяц выросли до 1,152 триллиона долларов с 1,148 триллиона.
На втором месте остается Великобритания, чей показатель увеличился до 899,3 миллиарда долларов с 858 миллиардов по итогам июня. Третье место, тоже как и месяц назад, у Китая, но его вложения снизились - до 730,7 миллиарда долларов с 756,4 миллиарда месяцем ранее.
Министерство финансов США в Вашингтоне
Российский портфель гособлигаций США за июнь сократился до $39 млн
18 августа, 07:45
Заголовок открываемого материала