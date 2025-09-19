https://1prime.ru/20250919/gruzdev-862497882.html

Минпромторг рассказал о продукции, преобладающей в экспорте на Филиппины

Минпромторг рассказал о продукции, преобладающей в экспорте на Филиппины - 19.09.2025

Минпромторг рассказал о продукции, преобладающей в экспорте на Филиппины

Продукция металлургии, химпрома, лесопромышленного комплекса, товары сельского хозяйства и продовольствие преобладают в структуре российского экспорта на... | 19.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Продукция металлургии, химпрома, лесопромышленного комплекса, товары сельского хозяйства и продовольствие преобладают в структуре российского экспорта на Филиппины, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в рамках четвертого заседания совместной Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Сегодня в структуре российского экспорта на Филиппины преобладает продукция металлургической и химической промышленности, лесопромышленного комплекса, а также сельскохозяйственные товары и продовольствие", - сказал он. Груздев добавил, что Филиппины поставляют в Россию продукцию электронной промышленности, химпрома и агропромышленного комплекса.

филиппины

