Минпромторг рассказал о продукции, преобладающей в экспорте на Филиппины - 19.09.2025, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал о продукции, преобладающей в экспорте на Филиппины
2025-09-19T11:53+0300
2025-09-19T11:53+0300
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Продукция металлургии, химпрома, лесопромышленного комплекса, товары сельского хозяйства и продовольствие преобладают в структуре российского экспорта на Филиппины, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в рамках четвертого заседания совместной Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Сегодня в структуре российского экспорта на Филиппины преобладает продукция металлургической и химической промышленности, лесопромышленного комплекса, а также сельскохозяйственные товары и продовольствие", - сказал он. Груздев добавил, что Филиппины поставляют в Россию продукцию электронной промышленности, химпрома и агропромышленного комплекса.
россия, промышленность, филиппины
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, ФИЛИППИНЫ
11:53 19.09.2025
 
Минпромторг рассказал о продукции, преобладающей в экспорте на Филиппины

Груздев: Россия поставляет на Филиппины продукцию металлургии и химпрома

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель министра торговли и промышленности РФ Алексей Груздев
Заместитель министра торговли и промышленности РФ Алексей Груздев
Заместитель министра торговли и промышленности РФ Алексей Груздев. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Продукция металлургии, химпрома, лесопромышленного комплекса, товары сельского хозяйства и продовольствие преобладают в структуре российского экспорта на Филиппины, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в рамках четвертого заседания совместной Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Сегодня в структуре российского экспорта на Филиппины преобладает продукция металлургической и химической промышленности, лесопромышленного комплекса, а также сельскохозяйственные товары и продовольствие", - сказал он.
Груздев добавил, что Филиппины поставляют в Россию продукцию электронной промышленности, химпрома и агропромышленного комплекса.
Филиппины - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
Филиппины добились снижения импортных тарифов США до 19%
23 июля, 10:29
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьФИЛИППИНЫ
 
 
