Минпромторг рассказал о продукции, преобладающей в экспорте на Филиппины
Минпромторг рассказал о продукции, преобладающей в экспорте на Филиппины
2025-09-19T11:53+0300
экономика
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Продукция металлургии, химпрома, лесопромышленного комплекса, товары сельского хозяйства и продовольствие преобладают в структуре российского экспорта на Филиппины, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в рамках четвертого заседания совместной Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Сегодня в структуре российского экспорта на Филиппины преобладает продукция металлургической и химической промышленности, лесопромышленного комплекса, а также сельскохозяйственные товары и продовольствие", - сказал он. Груздев добавил, что Филиппины поставляют в Россию продукцию электронной промышленности, химпрома и агропромышленного комплекса.
