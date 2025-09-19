https://1prime.ru/20250919/gruzdev-862498028.html
Груздев оценил перспективы сотрудничества с Филиппинами в энергосфере
Груздев оценил перспективы сотрудничества с Филиппинами в энергосфере - 19.09.2025, ПРАЙМ
Груздев оценил перспективы сотрудничества с Филиппинами в энергосфере
Россия видит перспективы для активизации взаимодействия с Филиппинами в энергосфере, включая налаживание поставок традиционных энергоносителей, заявил... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T11:54+0300
2025-09-19T11:54+0300
2025-09-19T11:54+0300
энергетика
россия
филиппины
https://cdnn.1prime.ru/img/82709/33/827093312_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_c8c9d25e85277c18ac1fd28544810167.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия видит перспективы для активизации взаимодействия с Филиппинами в энергосфере, включая налаживание поставок традиционных энергоносителей, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в рамках четвертого заседания совместной Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Видим хорошие перспективы для активизации взаимодействия в энергетической сфере. Имею в виду налаживание поставок традиционных энергоносителей, включая сжиженный природный газ и сжиженные углеводородные газы", - сказал он.
https://1prime.ru/20250919/gruzdev-862497882.html
филиппины
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82709/33/827093312_0:0:2727:2045_1920x0_80_0_0_d776bbb6ca30224490182e4c988b8e1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, филиппины
Энергетика, РОССИЯ, ФИЛИППИНЫ
Груздев оценил перспективы сотрудничества с Филиппинами в энергосфере
Груздев: Россия видит перспективы для сотрудничества с Филиппинами в энергосфере
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия видит перспективы для активизации взаимодействия с Филиппинами в энергосфере, включая налаживание поставок традиционных энергоносителей, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в рамках четвертого заседания совместной Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Видим хорошие перспективы для активизации взаимодействия в энергетической сфере. Имею в виду налаживание поставок традиционных энергоносителей, включая сжиженный природный газ и сжиженные углеводородные газы", - сказал он.
Минпромторг рассказал о продукции, преобладающей в экспорте на Филиппины