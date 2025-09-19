Груздев оценил перспективы сотрудничества с Филиппинами в энергосфере

https://1prime.ru/20250919/gruzdev-862498028.html

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия видит перспективы для активизации взаимодействия с Филиппинами в энергосфере, включая налаживание поставок традиционных энергоносителей, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в рамках четвертого заседания совместной Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Видим хорошие перспективы для активизации взаимодействия в энергетической сфере. Имею в виду налаживание поставок традиционных энергоносителей, включая сжиженный природный газ и сжиженные углеводородные газы", - сказал он.

