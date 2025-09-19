Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Груздев оценил перспективы сотрудничества с Филиппинами в энергосфере - 19.09.2025
Груздев оценил перспективы сотрудничества с Филиппинами в энергосфере
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия видит перспективы для активизации взаимодействия с Филиппинами в энергосфере, включая налаживание поставок традиционных энергоносителей, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в рамках четвертого заседания совместной Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Видим хорошие перспективы для активизации взаимодействия в энергетической сфере. Имею в виду налаживание поставок традиционных энергоносителей, включая сжиженный природный газ и сжиженные углеводородные газы", - сказал он.
Новости
Энергетика, РОССИЯ, ФИЛИППИНЫ
11:54 19.09.2025
 
Груздев оценил перспективы сотрудничества с Филиппинами в энергосфере

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Нефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия видит перспективы для активизации взаимодействия с Филиппинами в энергосфере, включая налаживание поставок традиционных энергоносителей, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в рамках четвертого заседания совместной Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Видим хорошие перспективы для активизации взаимодействия в энергетической сфере. Имею в виду налаживание поставок традиционных энергоносителей, включая сжиженный природный газ и сжиженные углеводородные газы", - сказал он.
Минпромторг рассказал о продукции, преобладающей в экспорте на Филиппины
11:53
