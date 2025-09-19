Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Груздев оценил потенциал сотрудничества с Филиппинами по мирному атому - 19.09.2025, ПРАЙМ
Груздев оценил потенциал сотрудничества с Филиппинами по мирному атому
2025-09-19T11:56+0300
2025-09-19T11:56+0300
энергетика
россия
филиппины
рф
росатом
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия видит потенциал для взаимодействия с Филиппинами по использованию мирного атома, включая сооружение АЭС малой мощности и плавучие энергоблоки, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в рамках четвертого заседания совместной Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Видим значительный потенциал для взаимодействия в сфере мирного использования атомной энергии: государственная корпорация "Росатом" готова предложить эффективные энергетические решения, включая сооружение АЭС малой мощности, а также плавучие энергоблоки", - сказал он.
россия, филиппины, рф, росатом
Энергетика, РОССИЯ, ФИЛИППИНЫ, РФ, Росатом
11:56 19.09.2025
 
Груздев оценил потенциал сотрудничества с Филиппинами по мирному атому

Груздев: Россия видит потенциал для сотрудничества с Филиппинами по мирному атому

© РИА Новости . Хачатуров | Перейти в медиабанкФилиппины
Филиппины - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Филиппины. Архивное фото
© РИА Новости . Хачатуров
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия видит потенциал для взаимодействия с Филиппинами по использованию мирного атома, включая сооружение АЭС малой мощности и плавучие энергоблоки, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в рамках четвертого заседания совместной Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Видим значительный потенциал для взаимодействия в сфере мирного использования атомной энергии: государственная корпорация "Росатом" готова предложить эффективные энергетические решения, включая сооружение АЭС малой мощности, а также плавучие энергоблоки", - сказал он.
Груздев оценил перспективы сотрудничества с Филиппинами в энергосфере
