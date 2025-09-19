https://1prime.ru/20250919/gruzdev-862498172.html

Груздев оценил потенциал сотрудничества с Филиппинами по мирному атому

2025-09-19T11:56+0300

энергетика

россия

филиппины

рф

росатом

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия видит потенциал для взаимодействия с Филиппинами по использованию мирного атома, включая сооружение АЭС малой мощности и плавучие энергоблоки, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в рамках четвертого заседания совместной Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Видим значительный потенциал для взаимодействия в сфере мирного использования атомной энергии: государственная корпорация "Росатом" готова предложить эффективные энергетические решения, включая сооружение АЭС малой мощности, а также плавучие энергоблоки", - сказал он.

филиппины

рф

россия, филиппины, рф, росатом