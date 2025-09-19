https://1prime.ru/20250919/gruzdev-862500401.html
Россия заинтересована в создании объектов ВИЭ на Филиппинах, заявил Груздев
Россия заинтересована в создании объектов ВИЭ на Филиппинах, заявил Груздев
2025-09-19T12:16+0300
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российские компании заинтересованы в создании объектов возобновляемых источников энергии на Филиппинах и в поставках оборудования для перспективных энергетических проектов в республику, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в рамках четвертого заседания совместной Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "С учетом внимания, уделяемого странами АСЕАН развитию возобновляемых источников энергии, отмечу заинтересованность российских компаний в оказании инжиниринговых услуг в области проектирования объектов гидроэнергетики, создания объектов возобновляемых источников энергии, а также осуществления поставок оборудования для перспективных энергетических проектов в Республике Филиппины", - сказал он. Груздев добавил, что Россия со своей стороны в последние годы существенно нарастила собственные компетенции в сфере энергетического машиностроения.
филиппины
