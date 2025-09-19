https://1prime.ru/20250919/gruzdev-862513565.html

Россия готова инвестировать в филиппинское производство, заявил Груздев

Россия готова инвестировать в филиппинское производство, заявил Груздев - 19.09.2025, ПРАЙМ

Россия готова инвестировать в филиппинское производство, заявил Груздев

Российские компании готовы рассмотреть возможность инвестирования в филиппинское производство - там, где будут рыночные условия и долгосрочный спрос, рассказал... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T15:38+0300

2025-09-19T15:38+0300

2025-09-19T15:38+0300

экономика

бизнес

россия

финансы

рф

филиппины

асеан

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862513426_0:126:3001:1814_1920x0_80_0_0_4921279f579cd8cc8716cacffe17bae2.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российские компании готовы рассмотреть возможность инвестирования в филиппинское производство - там, где будут рыночные условия и долгосрочный спрос, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев. По его словам, торговля – это один из приоритетов сотрудничества двух стран, но устойчивость и долгосрочность двусторонним связям способна дать только "многоплановая кооперация". "Мы это сегодня подтвердили нашим партнерам. Там, где существуют рыночные условия, там, где будет существовать долгосрочный спрос, совершенно очевидно, что наши компании готовы рассматривать возможность инвестирования организаций либо самостоятельных производств, либо в партнерстве, имея в виду достаточно и большое население самой республики и то, что они являются членами объединения АСЕАН", — сказал он. Груздев добавил, что рынок Филиппин в целом достаточно широкий и организация производства там при определенном уровне локализации позволяет получить статус товара страны АСЕАН. Таким образом, они могут обращаться на внутреннем рынке уже без пошлины.

https://1prime.ru/20250919/gruzdev-862500401.html

рф

филиппины

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, рф, филиппины, асеан, минпромторг