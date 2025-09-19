Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия готова инвестировать в филиппинское производство, заявил Груздев - 19.09.2025
Россия готова инвестировать в филиппинское производство, заявил Груздев
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российские компании готовы рассмотреть возможность инвестирования в филиппинское производство - там, где будут рыночные условия и долгосрочный спрос, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев. По его словам, торговля – это один из приоритетов сотрудничества двух стран, но устойчивость и долгосрочность двусторонним связям способна дать только "многоплановая кооперация". "Мы это сегодня подтвердили нашим партнерам. Там, где существуют рыночные условия, там, где будет существовать долгосрочный спрос, совершенно очевидно, что наши компании готовы рассматривать возможность инвестирования организаций либо самостоятельных производств, либо в партнерстве, имея в виду достаточно и большое население самой республики и то, что они являются членами объединения АСЕАН", — сказал он. Груздев добавил, что рынок Филиппин в целом достаточно широкий и организация производства там при определенном уровне локализации позволяет получить статус товара страны АСЕАН. Таким образом, они могут обращаться на внутреннем рынке уже без пошлины.
15:38 19.09.2025
 
Россия готова инвестировать в филиппинское производство, заявил Груздев

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российские компании готовы рассмотреть возможность инвестирования в филиппинское производство - там, где будут рыночные условия и долгосрочный спрос, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев.
По его словам, торговля – это один из приоритетов сотрудничества двух стран, но устойчивость и долгосрочность двусторонним связям способна дать только "многоплановая кооперация".
"Мы это сегодня подтвердили нашим партнерам. Там, где существуют рыночные условия, там, где будет существовать долгосрочный спрос, совершенно очевидно, что наши компании готовы рассматривать возможность инвестирования организаций либо самостоятельных производств, либо в партнерстве, имея в виду достаточно и большое население самой республики и то, что они являются членами объединения АСЕАН", — сказал он.
Груздев добавил, что рынок Филиппин в целом достаточно широкий и организация производства там при определенном уровне локализации позволяет получить статус товара страны АСЕАН. Таким образом, они могут обращаться на внутреннем рынке уже без пошлины.
