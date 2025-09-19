Россия видит возможности для увеличения поставок автомобилей на Филиппины

https://1prime.ru/20250919/gruzdev-862513879.html
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия видит возможности для наращивания поставок автомобилей на Филиппины, есть планы по отправке грузовой техники, рассказал журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. "Машиностроение. Дальше видим хорошие возможности для наращивания поставок автомобильной продукции. Сегодня у нас уже работает и неплохо работает на Филиппинах группа ГАЗ. Есть планы и по грузовой технике", — сказал он. Груздев отметил, что в случае с наращиванием поставок автомобильной продукции можно говорить как о дополнительных поставках, так и о производственной кооперации в данной сфере. Замглавы Минпромторга РФ добавил, что Россия со своей стороны в области транспорта может предложить и продукцию судостроительной отрасли. "Судостроение. Мы вновь сегодня эту тему затронули, потому что просто географическое положение и особенность самой страны, которая состоит из множества островов, просто напрашивается, чтобы мы могли бы предложить свои решения в области морского сообщения между островами, как минимум. Это и сектор туризма, это и доставка товаров, продуктов, коммуникация между островами, это мониторинг прибрежной линии", - добавил Груздев.
