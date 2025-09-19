Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия видит возможности для увеличения поставок автомобилей на Филиппины - 19.09.2025, ПРАЙМ
Россия видит возможности для увеличения поставок автомобилей на Филиппины
2025-09-19T15:40+0300
2025-09-19T15:40+0300
бизнес, россия, филиппины, рф, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ФИЛИППИНЫ, РФ, Минпромторг
15:40 19.09.2025
 
Россия видит возможности для увеличения поставок автомобилей на Филиппины

Груздев: у России есть планы по отправке грузовой техники на Филиппины, заявил Груздев

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель министра торговли и промышленности РФ Алексей Груздев
Заместитель министра торговли и промышленности РФ Алексей Груздев - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия видит возможности для наращивания поставок автомобилей на Филиппины, есть планы по отправке грузовой техники, рассказал журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.
"Машиностроение. Дальше видим хорошие возможности для наращивания поставок автомобильной продукции. Сегодня у нас уже работает и неплохо работает на Филиппинах группа ГАЗ. Есть планы и по грузовой технике", — сказал он.
Груздев отметил, что в случае с наращиванием поставок автомобильной продукции можно говорить как о дополнительных поставках, так и о производственной кооперации в данной сфере.
Замглавы Минпромторга РФ добавил, что Россия со своей стороны в области транспорта может предложить и продукцию судостроительной отрасли.
"Судостроение. Мы вновь сегодня эту тему затронули, потому что просто географическое положение и особенность самой страны, которая состоит из множества островов, просто напрашивается, чтобы мы могли бы предложить свои решения в области морского сообщения между островами, как минимум. Это и сектор туризма, это и доставка товаров, продуктов, коммуникация между островами, это мониторинг прибрежной линии", - добавил Груздев.
Замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев
Россия готова инвестировать в филиппинское производство, заявил Груздев
