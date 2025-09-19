https://1prime.ru/20250919/gruzdev-862513879.html

Россия видит возможности для увеличения поставок автомобилей на Филиппины

Россия видит возможности для увеличения поставок автомобилей на Филиппины - 19.09.2025, ПРАЙМ

Россия видит возможности для увеличения поставок автомобилей на Филиппины

Россия видит возможности для наращивания поставок автомобилей на Филиппины, есть планы по отправке грузовой техники, рассказал журналистам заместитель министра... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T15:40+0300

2025-09-19T15:40+0300

2025-09-19T15:40+0300

экономика

бизнес

россия

филиппины

рф

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862497439_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ba79732862d546e201cc417934dca5c.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия видит возможности для наращивания поставок автомобилей на Филиппины, есть планы по отправке грузовой техники, рассказал журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. "Машиностроение. Дальше видим хорошие возможности для наращивания поставок автомобильной продукции. Сегодня у нас уже работает и неплохо работает на Филиппинах группа ГАЗ. Есть планы и по грузовой технике", — сказал он. Груздев отметил, что в случае с наращиванием поставок автомобильной продукции можно говорить как о дополнительных поставках, так и о производственной кооперации в данной сфере. Замглавы Минпромторга РФ добавил, что Россия со своей стороны в области транспорта может предложить и продукцию судостроительной отрасли. "Судостроение. Мы вновь сегодня эту тему затронули, потому что просто географическое положение и особенность самой страны, которая состоит из множества островов, просто напрашивается, чтобы мы могли бы предложить свои решения в области морского сообщения между островами, как минимум. Это и сектор туризма, это и доставка товаров, продуктов, коммуникация между островами, это мониторинг прибрежной линии", - добавил Груздев.

https://1prime.ru/20250919/gruzdev-862513565.html

филиппины

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, филиппины, рф, минпромторг