Годовая инфляция в Японии по итогам августа замедлилась до нового минимума

2025-09-19T08:26+0300

экономика

мировая экономика

япония

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам августа вырос на 2,7% в годовом выражении после увеличения на 3,1% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Значение августа стало новым минимумом с ноября прошлого года, тогда годовая инфляция составляла 2,9%. За август инфляция составила 0,2%, как и месяцем ранее. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,7% после роста на 3,1% месяцем ранее. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В августе базовые потребительские цены не изменились после роста на 0,2% в июле.

япония

