https://1prime.ru/20250919/indeks--862482853.html
Годовая инфляция в Японии по итогам августа замедлилась до нового минимума
Годовая инфляция в Японии по итогам августа замедлилась до нового минимума - 19.09.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Японии по итогам августа замедлилась до нового минимума
Индекс потребительских цен в Японии по итогам августа вырос на 2,7% в годовом выражении после увеличения на 3,1% месяцем ранее, говорится в сообщении... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T08:26+0300
2025-09-19T08:26+0300
2025-09-19T08:26+0300
экономика
мировая экономика
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам августа вырос на 2,7% в годовом выражении после увеличения на 3,1% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Значение августа стало новым минимумом с ноября прошлого года, тогда годовая инфляция составляла 2,9%. За август инфляция составила 0,2%, как и месяцем ранее. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,7% после роста на 3,1% месяцем ранее. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В августе базовые потребительские цены не изменились после роста на 0,2% в июле.
https://1prime.ru/20250919/atr--862481533.html
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_48:0:1451:1052_1920x0_80_0_0_0b4cf94a7b46af9815da1fa6c150de5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, япония
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
Годовая инфляция в Японии по итогам августа замедлилась до нового минимума
Индекс потребительских цен в Японии по итогам августа вырос на 2,7%
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам августа вырос на 2,7% в годовом выражении после увеличения на 3,1% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Значение августа стало новым минимумом с ноября прошлого года, тогда годовая инфляция составляла 2,9%.
За август инфляция составила 0,2%, как и месяцем ранее.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,7% после роста на 3,1% месяцем ранее. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В августе базовые потребительские цены не изменились после роста на 0,2% в июле.
Фондовые индексы АТР снижаются после заседания ЦБ Японии