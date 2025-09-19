Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в Японии по итогам августа замедлилась до нового минимума - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250919/indeks--862482853.html
Годовая инфляция в Японии по итогам августа замедлилась до нового минимума
Годовая инфляция в Японии по итогам августа замедлилась до нового минимума - 19.09.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Японии по итогам августа замедлилась до нового минимума
Индекс потребительских цен в Японии по итогам августа вырос на 2,7% в годовом выражении после увеличения на 3,1% месяцем ранее, говорится в сообщении... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T08:26+0300
2025-09-19T08:26+0300
экономика
мировая экономика
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам августа вырос на 2,7% в годовом выражении после увеличения на 3,1% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Значение августа стало новым минимумом с ноября прошлого года, тогда годовая инфляция составляла 2,9%. За август инфляция составила 0,2%, как и месяцем ранее. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,7% после роста на 3,1% месяцем ранее. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В августе базовые потребительские цены не изменились после роста на 0,2% в июле.
https://1prime.ru/20250919/atr--862481533.html
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_48:0:1451:1052_1920x0_80_0_0_0b4cf94a7b46af9815da1fa6c150de5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, япония
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
08:26 19.09.2025
 
Годовая инфляция в Японии по итогам августа замедлилась до нового минимума

Индекс потребительских цен в Японии по итогам августа вырос на 2,7%

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Флаг Японии. Архивное фото
© fotolia.com / Claudio Divizia
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам августа вырос на 2,7% в годовом выражении после увеличения на 3,1% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Значение августа стало новым минимумом с ноября прошлого года, тогда годовая инфляция составляла 2,9%.
За август инфляция составила 0,2%, как и месяцем ранее.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,7% после роста на 3,1% месяцем ранее. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В августе базовые потребительские цены не изменились после роста на 0,2% в июле.
Здание Шанхайской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Фондовые индексы АТР снижаются после заседания ЦБ Японии
08:09
 
ЭкономикаМировая экономикаЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала