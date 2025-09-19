Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт призвала к вакцинации от менингококка - 19.09.2025
Эксперт призвала к вакцинации от менингококка
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Появившаяся в 2025 году вспышка менингококковой инфекции переключилась со взрослых на детей, также в последние 5-7 лет стали появляться работы о том, что менингококк формирует устойчивость к антибиотикам, рассказала руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России (НИИДИ) Сусанна Харит и отметила важность вакцинации против такого заболевания. Она уточнила, что в 2024 году в мире зарегистрировано 14 926 случаев заболевания менингококковой инфекции, хотя в 2023 году их было 5 985. "Поначалу вспышка (менингококковой инфекции в 2025 г. - ред.) охватила взрослых, теперь переключается на детей, вызывая у них тяжелые бактериальные менингиты и инвалидизацию", - рассказала Харит в ходе конгресса "Право на здоровье". Она добавила, что менингококковая инфекция непредсказуема, развивается мгновенно и оставляет после себя жуткие последствия. Так, к ее осложнениям относятся отек головного мозга, септический шок, острая сердечно-сосудистая недостаточность, миокардит, острое почечное повреждение, тромбозы крупных сосудов, инсульт, энцефалит, развитие СДВГ, серьезные некрозы, приводящие к инвалидизации и другие осложнения. "Смерть зараженного ребенка может наступить в течение суток - средний многолетний уровень летальности от менингита составляет 16%. Треть детей после менингококка нуждается в постоянной реабилитации в связи с неврологическими, интеллектуальными осложнениями, глухотой, которая ведет к отставанию в развитии. При этом в последние 5-7 лет стали появляться работы о том, что менингококк формирует устойчивость к антибиотикам - препараты просто перестают с ним справляться", - добавила она. Менингококковая инфекция становится и существенным финансовым бременем для государства. По словам Харит, один случай лечения ОРВИ обходится в 2373 рубля, а один случай менингококковой инфекции – 448 тысяч. Поэтому экспертами отмечается важность вакцинации - самого эффективного способа профилактики этой опасной инфекции. Иммунизация позволяет избежать трагических исходов и существенно снизить расходы бюджета. Сегодня в стране доступно четыре профилактические вакцины от менингококковой инфекции. Из них две – российские вакцины полного цикла – должны быть зарегистрированы в ближайшее время.
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Появившаяся в 2025 году вспышка менингококковой инфекции переключилась со взрослых на детей, также в последние 5-7 лет стали появляться работы о том, что менингококк формирует устойчивость к антибиотикам, рассказала руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России (НИИДИ) Сусанна Харит и отметила важность вакцинации против такого заболевания.
Она уточнила, что в 2024 году в мире зарегистрировано 14 926 случаев заболевания менингококковой инфекции, хотя в 2023 году их было 5 985.
"Поначалу вспышка (менингококковой инфекции в 2025 г. - ред.) охватила взрослых, теперь переключается на детей, вызывая у них тяжелые бактериальные менингиты и инвалидизацию", - рассказала Харит в ходе конгресса "Право на здоровье".
Она добавила, что менингококковая инфекция непредсказуема, развивается мгновенно и оставляет после себя жуткие последствия. Так, к ее осложнениям относятся отек головного мозга, септический шок, острая сердечно-сосудистая недостаточность, миокардит, острое почечное повреждение, тромбозы крупных сосудов, инсульт, энцефалит, развитие СДВГ, серьезные некрозы, приводящие к инвалидизации и другие осложнения.
"Смерть зараженного ребенка может наступить в течение суток - средний многолетний уровень летальности от менингита составляет 16%. Треть детей после менингококка нуждается в постоянной реабилитации в связи с неврологическими, интеллектуальными осложнениями, глухотой, которая ведет к отставанию в развитии. При этом в последние 5-7 лет стали появляться работы о том, что менингококк формирует устойчивость к антибиотикам - препараты просто перестают с ним справляться", - добавила она.
Менингококковая инфекция становится и существенным финансовым бременем для государства. По словам Харит, один случай лечения ОРВИ обходится в 2373 рубля, а один случай менингококковой инфекции – 448 тысяч. Поэтому экспертами отмечается важность вакцинации - самого эффективного способа профилактики этой опасной инфекции. Иммунизация позволяет избежать трагических исходов и существенно снизить расходы бюджета.
Сегодня в стране доступно четыре профилактические вакцины от менингококковой инфекции. Из них две – российские вакцины полного цикла – должны быть зарегистрированы в ближайшее время.
ЗдоровьеОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала