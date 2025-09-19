Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аксаков рассказал о возможном снижении ставки по семейной ипотеке до 4% - 19.09.2025
Аксаков рассказал о возможном снижении ставки по семейной ипотеке до 4%
Аксаков рассказал о возможном снижении ставки по семейной ипотеке до 4% - 19.09.2025, ПРАЙМ
Аксаков рассказал о возможном снижении ставки по семейной ипотеке до 4%
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что участвует в обсуждении снижения ставки по семейной ипотеке для семей с... | 19.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что участвует в обсуждении снижения ставки по семейной ипотеке для семей с тремя и более детьми до 4%, данный закон может начать действовать в 2026 году. Накануне в рамках Московского финансового форума замглавы министерства финансов Иван Чебесков рассказал журналистам, что Минфин России предлагает делать ставку по семейной ипотеке более низкой для семей с большим количеством детей. Одно из ключевых предложений - это различные ставки в зависимости от количества детей, чтобы делать ставку более низкой для семей с большим количеством детей, таким образом предоставлять демографический стимул. "С моим участием, я бы так сказал, обсуждается. В Госдуме нет. Пока еще нет варианта окончательного. Но то, что я участвую в этих дискуссиях, это да. Там разные варианты. До 4% для семей с тремя и более детьми", - сказал он, отвечая на вопрос обсуждается ли данная инициатива в Госдуме. По словам Аксакова, данная инициатива будет распространяться на все регионы РФ. "Я думаю, это позитивно и, в принципе, справедливо, потому что сейчас "уравниловка" первый, второй ребенок, а одна и та же процентная ставка. Нам надо стимулировать большую рождаемость, поэтому, естественно, нам нужно устанавливать более выгодные процентные ставки за рождение большего количества детей. Поэтому в этом плане предложение абсолютно разумное, и я его поддерживаю", - добавил он, отвечая на вопрос, как данная инициатива скажется на ипотечном рынке РФ. "Там по градации процентных ставок дискуссии идут. Ну, в принципе, я думаю, что осенью мы все отрегулируем и до конца сессии примем. Может начать действовать в следующий год, потому что сейчас можем не успеть", - подытожил Аксаков.
13:02 19.09.2025
 
Аксаков рассказал о возможном снижении ставки по семейной ипотеке до 4%

Аксаков: идет обсуждение снижения ставки по ипотеке для семей с тремя детьми

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что участвует в обсуждении снижения ставки по семейной ипотеке для семей с тремя и более детьми до 4%, данный закон может начать действовать в 2026 году.
Накануне в рамках Московского финансового форума замглавы министерства финансов Иван Чебесков рассказал журналистам, что Минфин России предлагает делать ставку по семейной ипотеке более низкой для семей с большим количеством детей. Одно из ключевых предложений - это различные ставки в зависимости от количества детей, чтобы делать ставку более низкой для семей с большим количеством детей, таким образом предоставлять демографический стимул.
"С моим участием, я бы так сказал, обсуждается. В Госдуме нет. Пока еще нет варианта окончательного. Но то, что я участвую в этих дискуссиях, это да. Там разные варианты. До 4% для семей с тремя и более детьми", - сказал он, отвечая на вопрос обсуждается ли данная инициатива в Госдуме.
По словам Аксакова, данная инициатива будет распространяться на все регионы РФ.
"Я думаю, это позитивно и, в принципе, справедливо, потому что сейчас "уравниловка" первый, второй ребенок, а одна и та же процентная ставка. Нам надо стимулировать большую рождаемость, поэтому, естественно, нам нужно устанавливать более выгодные процентные ставки за рождение большего количества детей. Поэтому в этом плане предложение абсолютно разумное, и я его поддерживаю", - добавил он, отвечая на вопрос, как данная инициатива скажется на ипотечном рынке РФ.
"Там по градации процентных ставок дискуссии идут. Ну, в принципе, я думаю, что осенью мы все отрегулируем и до конца сессии примем. Может начать действовать в следующий год, потому что сейчас можем не успеть", - подытожил Аксаков.
Минфин предложил снизить ставку по семейной ипотеке
