Иран останется привержен дипломатии, заявил замглавы МИД

2025-09-19T12:41+0300

политика

мировая экономика

иран

мид

оон

ЖЕНЕВА, 19 сен - ПРАЙМ. Иран остаётся привержен дипломатии, но его дальнейшие действия будут полностью зависеть от решения по возобновлению санкций, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде. Он отметил, что Иран направил генсеку ООН письмо с указанием на то, что у европейцев нет законных оснований, чтобы прибегнуть к использованию механизма snapback. "Сейчас европейцы злоупотребляют этим механизмом, чтобы продвигать свои политические цели. Ответные действия Ирана будут полностью основываться на том, что произойдет. Мы по-прежнёму считаем, что окно для дипломатии остаётся открытым. Мы привержены дипломатии. На эту борьбу не может быть военного ответа, и мы считаем, что впредь больших успехов можно будет добиться с помощью дипломатии", - сказал он журналистам.

