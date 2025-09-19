Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран останется привержен дипломатии, заявил замглавы МИД - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250919/iran-862502685.html
Иран останется привержен дипломатии, заявил замглавы МИД
Иран останется привержен дипломатии, заявил замглавы МИД - 19.09.2025, ПРАЙМ
Иран останется привержен дипломатии, заявил замглавы МИД
Иран остаётся привержен дипломатии, но его дальнейшие действия будут полностью зависеть от решения по возобновлению санкций, заявил заместитель министра... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T12:41+0300
2025-09-19T12:41+0300
политика
мировая экономика
иран
мид
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
ЖЕНЕВА, 19 сен - ПРАЙМ. Иран остаётся привержен дипломатии, но его дальнейшие действия будут полностью зависеть от решения по возобновлению санкций, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде. Он отметил, что Иран направил генсеку ООН письмо с указанием на то, что у европейцев нет законных оснований, чтобы прибегнуть к использованию механизма snapback. "Сейчас европейцы злоупотребляют этим механизмом, чтобы продвигать свои политические цели. Ответные действия Ирана будут полностью основываться на том, что произойдет. Мы по-прежнёму считаем, что окно для дипломатии остаётся открытым. Мы привержены дипломатии. На эту борьбу не может быть военного ответа, и мы считаем, что впредь больших успехов можно будет добиться с помощью дипломатии", - сказал он журналистам.
https://1prime.ru/20250919/iran-862494890.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, мид, оон
Политика, Мировая экономика, ИРАН, МИД, ООН
12:41 19.09.2025
 
Иран останется привержен дипломатии, заявил замглавы МИД

Хатибзаде заявил, что действия Ирана будут зависеть от возобновления санкций

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Флаг посольства Исламской Республики Иран. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 19 сен - ПРАЙМ. Иран остаётся привержен дипломатии, но его дальнейшие действия будут полностью зависеть от решения по возобновлению санкций, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Он отметил, что Иран направил генсеку ООН письмо с указанием на то, что у европейцев нет законных оснований, чтобы прибегнуть к использованию механизма snapback.
"Сейчас европейцы злоупотребляют этим механизмом, чтобы продвигать свои политические цели. Ответные действия Ирана будут полностью основываться на том, что произойдет. Мы по-прежнёму считаем, что окно для дипломатии остаётся открытым. Мы привержены дипломатии. На эту борьбу не может быть военного ответа, и мы считаем, что впредь больших успехов можно будет добиться с помощью дипломатии", - сказал он журналистам.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
В МИД Ирана прокомментировали призывы ЕС к восстановлению санкций
11:19
 
ПолитикаМировая экономикаИРАНМИДООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала