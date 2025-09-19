https://1prime.ru/20250919/kallas-862514212.html
ЕК предложила ограничить доступ России к ИИ и геоданным
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций ЕС предлагает ограничить доступ России к технологиям ИИ и геоданным, в том числе из Индии и Китая, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. "Новые санкции также ограничат доступ России к технологиям, включая искусственный интеллект и геопространственные данные, а также к критически важным ресурсам, необходимым для производства оружия. В том числе получаемым от иностранных поставщиков, включая Китай и Индию", - говорится в заявлении Каллас, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.
