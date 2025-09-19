Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК предложила ограничить доступ России к ИИ и геоданным - 19.09.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила ограничить доступ России к ИИ и геоданным
2025-09-19T15:45+0300
2025-09-19T15:45+0300
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций ЕС предлагает ограничить доступ России к технологиям ИИ и геоданным, в том числе из Индии и Китая, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. "Новые санкции также ограничат доступ России к технологиям, включая искусственный интеллект и геопространственные данные, а также к критически важным ресурсам, необходимым для производства оружия. В том числе получаемым от иностранных поставщиков, включая Китай и Индию", - говорится в заявлении Каллас, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.
15:45 19.09.2025
 
Каллас: ЕС намерен ограничить доступ России к ИИ и геоданным

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций ЕС предлагает ограничить доступ России к технологиям ИИ и геоданным, в том числе из Индии и Китая, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Новые санкции также ограничат доступ России к технологиям, включая искусственный интеллект и геопространственные данные, а также к критически важным ресурсам, необходимым для производства оружия. В том числе получаемым от иностранных поставщиков, включая Китай и Индию", - говорится в заявлении Каллас, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.
ЕК планирует разморозить 550 миллионов евро для Венгрии, пишут СМИ
15:30
 
