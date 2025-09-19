Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК предложила полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года - 19.09.2025
ЕК предложила полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года
ЕК предложила полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года
энергетика
россия
кая каллас
ес
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций предлагает полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года, заявила в пятницу глава евродипломатии Кая Каллас. "Мы предлагаем полный запрет на импорт российского СПГ к январю 2027 года", - говорится в её заявлении на сайте внешнеполитической службы ЕС.
2025
россия, кая каллас, ес
Энергетика, РОССИЯ, Кая Каллас, ЕС
15:48 19.09.2025
 
ЕК предложила полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций предлагает полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года, заявила в пятницу глава евродипломатии Кая Каллас.
"Мы предлагаем полный запрет на импорт российского СПГ к январю 2027 года", - говорится в её заявлении на сайте внешнеполитической службы ЕС.
Восемь стран ЕС в 2025 году покупали СПГ у России
Энергетика РОССИЯ Кая Каллас ЕС
 
 
