ЕК предложила полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года
ЕК предложила полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года - 19.09.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года
Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций предлагает полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года, заявила в пятницу глава евродипломатии Кая... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T15:48+0300
2025-09-19T15:48+0300
2025-09-19T15:48+0300
энергетика
россия
кая каллас
ес
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций предлагает полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года, заявила в пятницу глава евродипломатии Кая Каллас. "Мы предлагаем полный запрет на импорт российского СПГ к январю 2027 года", - говорится в её заявлении на сайте внешнеполитической службы ЕС.
