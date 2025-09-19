Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Камчатский край переведут на спутниковый интернет в тестовом режиме - 19.09.2025
https://1prime.ru/20250919/kamchatka-862503356.html
технологии
россия
камчатский край
камчатка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860125718_0:201:2924:1846_1920x0_80_0_0_5c20dda9dcad14ece94bdfdd504632d3.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – ПРАЙМ. Камчатский край в ночь на 21 сентября будет переведен на резервный спутниковый канал связи в тестовом режиме, сообщило правительство региона. "Камчатку переведут в тестовом режиме на спутниковый резерв в ночь с 20 на 21 сентября", — говорится в сообщении. Как уточнили в правительстве, с 01.00 ночи до 7.00 утра включительно все жизнеобеспечивающие службы продолжат работу посредством резервного канала связи. "В преддверии проведения работ на магистральном кабеле ПАО "Ростелеком" проведет тестирование по переводу трафика Камчатского края с волоконно-оптических каналов связи на спутник", — сказал временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства – министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев. По его словам, именно этот спутниковый резерв будет обеспечивать регион трафиком в период проведения работ на мысе Левашова. С 25 сентября на Камчатке начнутся заключительные регламентные работы по укреплению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи "Сахалин-Камчатка" в районе мыса Левашова. В связи с этим в регионе будет временно отключен интернет ориентировочно на 48 часов.
камчатский край
камчатка
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
технологии, россия, камчатский край, камчатка
Технологии, РОССИЯ, Камчатский край, КАМЧАТКА
12:55 19.09.2025
 
Камчатский край переведут на спутниковый интернет в тестовом режиме

Камчатский край переведут на резервный спутниковый канал связи 21 сентября

© РИА Новости . Алексей ФилипповПетропавловск–Камчатский
Петропавловск–Камчатский - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Петропавловск–Камчатский. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – ПРАЙМ. Камчатский край в ночь на 21 сентября будет переведен на резервный спутниковый канал связи в тестовом режиме, сообщило правительство региона.
"Камчатку переведут в тестовом режиме на спутниковый резерв в ночь с 20 на 21 сентября", — говорится в сообщении.
Как уточнили в правительстве, с 01.00 ночи до 7.00 утра включительно все жизнеобеспечивающие службы продолжат работу посредством резервного канала связи.
"В преддверии проведения работ на магистральном кабеле ПАО "Ростелеком" проведет тестирование по переводу трафика Камчатского края с волоконно-оптических каналов связи на спутник", — сказал временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства – министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев.
По его словам, именно этот спутниковый резерв будет обеспечивать регион трафиком в период проведения работ на мысе Левашова.
С 25 сентября на Камчатке начнутся заключительные регламентные работы по укреплению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи "Сахалин-Камчатка" в районе мыса Левашова. В связи с этим в регионе будет временно отключен интернет ориентировочно на 48 часов.
ТехнологииРОССИЯКамчатский крайКАМЧАТКА
 
 
