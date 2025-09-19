https://1prime.ru/20250919/kamchatka-862503356.html
Камчатский край переведут на спутниковый интернет в тестовом режиме
Камчатский край переведут на спутниковый интернет в тестовом режиме - 19.09.2025, ПРАЙМ
Камчатский край переведут на спутниковый интернет в тестовом режиме
Камчатский край в ночь на 21 сентября будет переведен на резервный спутниковый канал связи в тестовом режиме, сообщило правительство региона. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T12:55+0300
2025-09-19T12:55+0300
2025-09-19T12:55+0300
технологии
россия
камчатский край
камчатка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860125718_0:201:2924:1846_1920x0_80_0_0_5c20dda9dcad14ece94bdfdd504632d3.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – ПРАЙМ. Камчатский край в ночь на 21 сентября будет переведен на резервный спутниковый канал связи в тестовом режиме, сообщило правительство региона. "Камчатку переведут в тестовом режиме на спутниковый резерв в ночь с 20 на 21 сентября", — говорится в сообщении. Как уточнили в правительстве, с 01.00 ночи до 7.00 утра включительно все жизнеобеспечивающие службы продолжат работу посредством резервного канала связи. "В преддверии проведения работ на магистральном кабеле ПАО "Ростелеком" проведет тестирование по переводу трафика Камчатского края с волоконно-оптических каналов связи на спутник", — сказал временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства – министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев. По его словам, именно этот спутниковый резерв будет обеспечивать регион трафиком в период проведения работ на мысе Левашова. С 25 сентября на Камчатке начнутся заключительные регламентные работы по укреплению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи "Сахалин-Камчатка" в районе мыса Левашова. В связи с этим в регионе будет временно отключен интернет ориентировочно на 48 часов.
https://1prime.ru/20250918/kamchatka-862472154.html
камчатский край
камчатка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860125718_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_5ac81e43b447020b6fa21067e04c0868.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, камчатский край, камчатка
Технологии, РОССИЯ, Камчатский край, КАМЧАТКА
Камчатский край переведут на спутниковый интернет в тестовом режиме
Камчатский край переведут на резервный спутниковый канал связи 21 сентября
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – ПРАЙМ. Камчатский край в ночь на 21 сентября будет переведен на резервный спутниковый канал связи в тестовом режиме, сообщило правительство региона.
"Камчатку переведут в тестовом режиме на спутниковый резерв в ночь с 20 на 21 сентября", — говорится в сообщении.
Как уточнили в правительстве, с 01.00 ночи до 7.00 утра включительно все жизнеобеспечивающие службы продолжат работу посредством резервного канала связи.
"В преддверии проведения работ на магистральном кабеле ПАО "Ростелеком" проведет тестирование по переводу трафика Камчатского края
с волоконно-оптических каналов связи на спутник", — сказал временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства – министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев.
По его словам, именно этот спутниковый резерв будет обеспечивать регион трафиком в период проведения работ на мысе Левашова.
С 25 сентября на Камчатке
начнутся заключительные регламентные работы по укреплению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи "Сахалин-Камчатка" в районе мыса Левашова. В связи с этим в регионе будет временно отключен интернет ориентировочно на 48 часов.
По восточному побережью Камчатки объявили угрозу цунами