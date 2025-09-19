https://1prime.ru/20250919/kamchatka-862503356.html

Камчатский край переведут на спутниковый интернет в тестовом режиме

Камчатский край переведут на спутниковый интернет в тестовом режиме - 19.09.2025, ПРАЙМ

Камчатский край переведут на спутниковый интернет в тестовом режиме

Камчатский край в ночь на 21 сентября будет переведен на резервный спутниковый канал связи в тестовом режиме, сообщило правительство региона. | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T12:55+0300

2025-09-19T12:55+0300

2025-09-19T12:55+0300

технологии

россия

камчатский край

камчатка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860125718_0:201:2924:1846_1920x0_80_0_0_5c20dda9dcad14ece94bdfdd504632d3.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – ПРАЙМ. Камчатский край в ночь на 21 сентября будет переведен на резервный спутниковый канал связи в тестовом режиме, сообщило правительство региона. "Камчатку переведут в тестовом режиме на спутниковый резерв в ночь с 20 на 21 сентября", — говорится в сообщении. Как уточнили в правительстве, с 01.00 ночи до 7.00 утра включительно все жизнеобеспечивающие службы продолжат работу посредством резервного канала связи. "В преддверии проведения работ на магистральном кабеле ПАО "Ростелеком" проведет тестирование по переводу трафика Камчатского края с волоконно-оптических каналов связи на спутник", — сказал временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства – министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев. По его словам, именно этот спутниковый резерв будет обеспечивать регион трафиком в период проведения работ на мысе Левашова. С 25 сентября на Камчатке начнутся заключительные регламентные работы по укреплению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи "Сахалин-Камчатка" в районе мыса Левашова. В связи с этим в регионе будет временно отключен интернет ориентировочно на 48 часов.

https://1prime.ru/20250918/kamchatka-862472154.html

камчатский край

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, камчатский край, камчатка