"Хэдхантер" выплатит дивиденды из нераспределенной прибыли

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Хэдхантера" утвердили выплату дивидендов за прошлое полугодие - в 233 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. "По результатам первого полугодия 2025 года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества из нераспределенной прибыли прошлых периодов в размере 233 (двести тридцать три) рубля на одну обыкновенную акцию общества", - сказано в сообщении. Скорректированная чистая прибыль МКПАО "Хэдхантер" в прошлом квартале снизилась на 11% в годовом выражении, до 4,9 миллиарда рублей. Выручка за этот период выросла на 3,3% и составила 10,15 миллиарда рублей. По итогам первого квартала текущего года скорректированная чистая прибыль группы составила 4,37 миллиарда рублей (минус 13% в годовом выражении). Ранее компания в своём отчёте также сообщала об ожидании - в случае одобрения акционерами соответствующей рекомендации совета директоров - выплаты дивидендов в начале октября.
