Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Хэдхантер" выплатит дивиденды из нераспределенной прибыли - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250919/khedkhanter-862491308.html
"Хэдхантер" выплатит дивиденды из нераспределенной прибыли
"Хэдхантер" выплатит дивиденды из нераспределенной прибыли - 19.09.2025, ПРАЙМ
"Хэдхантер" выплатит дивиденды из нераспределенной прибыли
Акционеры "Хэдхантера" утвердили выплату дивидендов за прошлое полугодие - в 233 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T10:36+0300
2025-09-19T10:36+0300
экономика
рынок
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237776_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_84528c95d61b1b17bf21eef1aee9d13a.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Хэдхантера" утвердили выплату дивидендов за прошлое полугодие - в 233 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. "По результатам первого полугодия 2025 года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества из нераспределенной прибыли прошлых периодов в размере 233 (двести тридцать три) рубля на одну обыкновенную акцию общества", - сказано в сообщении. Скорректированная чистая прибыль МКПАО "Хэдхантер" в прошлом квартале снизилась на 11% в годовом выражении, до 4,9 миллиарда рублей. Выручка за этот период выросла на 3,3% и составила 10,15 миллиарда рублей. По итогам первого квартала текущего года скорректированная чистая прибыль группы составила 4,37 миллиарда рублей (минус 13% в годовом выражении). Ранее компания в своём отчёте также сообщала об ожидании - в случае одобрения акционерами соответствующей рекомендации совета директоров - выплаты дивидендов в начале октября.
https://1prime.ru/20250919/vtb--862482640.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237776_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_83430fa95274f8c0397eaa7214c6d4c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, москва
Экономика, Рынок, МОСКВА
10:36 19.09.2025
 
"Хэдхантер" выплатит дивиденды из нераспределенной прибыли

МКПАО «Хэдхантер» планирует выплатить дивиденды в 233 рубля на акцию

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Хэдхантера" утвердили выплату дивидендов за прошлое полугодие - в 233 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
"По результатам первого полугодия 2025 года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества из нераспределенной прибыли прошлых периодов в размере 233 (двести тридцать три) рубля на одну обыкновенную акцию общества", - сказано в сообщении.
Скорректированная чистая прибыль МКПАО "Хэдхантер" в прошлом квартале снизилась на 11% в годовом выражении, до 4,9 миллиарда рублей. Выручка за этот период выросла на 3,3% и составила 10,15 миллиарда рублей. По итогам первого квартала текущего года скорректированная чистая прибыль группы составила 4,37 миллиарда рублей (минус 13% в годовом выражении).
Ранее компания в своём отчёте также сообщала об ожидании - в случае одобрения акционерами соответствующей рекомендации совета директоров - выплаты дивидендов в начале октября.
Логотип ВТБ.
ВТБ назвал цену размещения акций в рамках допэмиссии
08:23
 
ЭкономикаРынокМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала