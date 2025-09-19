https://1prime.ru/20250919/khedkhanter-862491308.html

"Хэдхантер" выплатит дивиденды из нераспределенной прибыли

"Хэдхантер" выплатит дивиденды из нераспределенной прибыли - 19.09.2025, ПРАЙМ

"Хэдхантер" выплатит дивиденды из нераспределенной прибыли

Акционеры "Хэдхантера" утвердили выплату дивидендов за прошлое полугодие - в 233 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T10:36+0300

2025-09-19T10:36+0300

2025-09-19T10:36+0300

экономика

рынок

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237776_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_84528c95d61b1b17bf21eef1aee9d13a.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Хэдхантера" утвердили выплату дивидендов за прошлое полугодие - в 233 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. "По результатам первого полугодия 2025 года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества из нераспределенной прибыли прошлых периодов в размере 233 (двести тридцать три) рубля на одну обыкновенную акцию общества", - сказано в сообщении. Скорректированная чистая прибыль МКПАО "Хэдхантер" в прошлом квартале снизилась на 11% в годовом выражении, до 4,9 миллиарда рублей. Выручка за этот период выросла на 3,3% и составила 10,15 миллиарда рублей. По итогам первого квартала текущего года скорректированная чистая прибыль группы составила 4,37 миллиарда рублей (минус 13% в годовом выражении). Ранее компания в своём отчёте также сообщала об ожидании - в случае одобрения акционерами соответствующей рекомендации совета директоров - выплаты дивидендов в начале октября.

https://1prime.ru/20250919/vtb--862482640.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, москва