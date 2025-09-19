https://1prime.ru/20250919/kheliko--862515476.html

Британия ввела санкции против российской компании по продаже вертолетов

2025-09-19T15:57+0300

2025-09-19T15:57+0300

2025-09-19T15:57+0300

экономика

бизнес

россия

великобритания

ЛОНДОН, 19 сен - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российской компании по продаже и сервисному обслуживанию вертолетов "Хелико групп", следует из документа, опубликованного британским минфином. "OOO Хелико Групп", - сказано в документе.

великобритания

бизнес, россия, великобритания