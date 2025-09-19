Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия ввела санкции против российской компании по продаже вертолетов - 19.09.2025, ПРАЙМ
Британия ввела санкции против российской компании по продаже вертолетов
ЛОНДОН, 19 сен - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российской компании по продаже и сервисному обслуживанию вертолетов "Хелико групп", следует из документа, опубликованного британским минфином. "OOO Хелико Групп", - сказано в документе.
бизнес, россия, великобритания
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
15:57 19.09.2025
 
ЛОНДОН, 19 сен - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российской компании по продаже и сервисному обслуживанию вертолетов "Хелико групп", следует из документа, опубликованного британским минфином.
"OOO Хелико Групп", - сказано в документе.
