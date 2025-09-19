Китай готов сотрудничать с Россией в Арктике, заявили в МИД
МИД КНР: Китай готов работать с Россией по развитию судоходных путей в Арктике
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 19 сен – ПРАЙМ. Китай готов сотрудничать с Россией и другими заинтересованными странами для укрепления международного взаимодействия в области строительства и эксплуатации инфраструктуры судоходных путей в Арктике, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее издание Politico сообщило, что 20 сентября из китайского портового города Нинбо в британский Феликстоу через Северный морской путь отправиться грузовое судно Istanbul Bridge, рейс контейнеровоза в сопровождении ледоколов продлится 18 дней. Отмечалось, у Китая стоит цель реализовать не просто разовый рейс, какие были и ранее, но наладить регулярное сообщение по российскому Северному морскому пути, связывающему несколько портов в Азии и Европе.
"Китай является важной заинтересованной стороной в арктических делах, мы неизменно придерживаемся основополагающих принципов уважения, сотрудничества, взаимной выгоды и устойчивого развития при участии в арктических делах", - заявил Линь Цзянь на просьбу РИА Новости прокомментировать предстоящий рейс и сотрудничество России и Китая по Северному морскому пути.
"В последние годы международное сообщество уделяет все больше внимания перспективам использования арктических судоходных путей, которые могут стать важным маршрутом международной торговли", - отметил дипломат.
Линь Цзянь указал, что "Китай готов сотрудничать с прибрежными государствами Северного Ледовитого океана, включая Россию, и другими заинтересованными странами, для укрепления международного сотрудничества в строительстве и эксплуатации инфраструктуры арктических судоходных путей, а также совместно содействовать развитию и использованию арктических судоходных путей и защите окружающей среды".