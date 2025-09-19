https://1prime.ru/20250919/kitay-862465381.html

"Остается только Россия". Китай лишил НАТО важного преимущества

"Остается только Россия". Китай лишил НАТО важного преимущества - 19.09.2025

"Остается только Россия". Китай лишил НАТО важного преимущества

Западных военных оставили без критически важного металла — германия. Если срочно не пополнить запасы, беспилотники и ракеты могут лишиться оптических систем... | 19.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Западных военных оставили без критически важного металла — германия. Если срочно не пополнить запасы, беспилотники и ракеты могут лишиться оптических систем. Как пытается выйти из этой ситуации натовская оборонка и чем Россия способна повлиять на рынок — в материале Прайм.Ресурс двойного назначенияГерманий используется и в гражданской, и в оборонной промышленности. Из него изготавливают оптоволоконные системы, тепловизоры для истребителей и беспилотников. Заменить невозможно из-за жестких требований к оптике. Невоенная продукция, например полупроводники и солнечные батареи, тоже не обходится без этого металла.Поэтому дефицит заказчики ощутили сразу: предложение падает, сроки рассмотрения заявок растут, а контроль со стороны китайских регуляторов усиливается.По данным Silverado Policy Accelerator, за полгода Пекин снизил поставки германия в США на 40%. Оборонные и высокотехнологичные компании уже паникуют.Бесспорный лидерПроизводить германий особенно сложно. Это побочный продукт при добыче цинка и угольной золы, поэтому далеко не каждое предприятие может внедрить дорогую и сложную технологию переработки. Да и мировой спрос не такой уж большой — до 200 тонн в год, поэтому вложения окупаются медленно.Лидерство на рынке прочно удерживает КНР — там вплотную занялись редкоземами еще в прошлом веке. Одно время Пекин демпинговал, чтобы застолбить место, рассказывает Хаджимурад Белхароев, эксперт ИМЭБ экономического факультета РУДН."Сейчас Китай разрабатывает редкоземы в Азии, Африке, на Ближнем Востоке. Из 280 тысяч добываемых тонн 60% приходится на КНР. А бывало и 90-95%", — добавляет он.Падение в 23 разаГлавный потребитель — США, чей военный бюджет в этом году — без малого 900 миллиардов долларов. Эти деньги идут в том числе на закупку редкоземов. Собственных запасов немного. Но главное: производство убыточно и уже давно сдулось из-за свободных цен на энергоресурсы, невнятной экологической и внешнеторговой политики."Согласно данным Геологической службы, в далеком 2000-м в США получили 23 тонны германия (из 44 в мире). Теперь же там стыдливо фиксируют отсутствие производства и импорт на 30 с лишним тонн", —говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов.В результате Пекину достался уникальный козырь. В ответ на недружественные шаги, Китай наносит Западу существенный урон, ограничивая или полностью прекращая поставки таких металлов, как самарий, диспрозий, лютеций, гадолиний, скандий, гольмий, иттербий. Так что германий — лишь часть большой игры.На обочине прогрессаОсознав зависимость, военные всполошились: в 2022-м Агентство оборонной логистики США объявило о запуске программы создания мощностей по рециклингу германия из отходов, пообещав обеспечить выпуск 2,2-3 тонн. Но этого никак не хватит, уверен Хазанов.Вдобавок нужно привлечь инвесторов, готовых ждать долго. Это пока не удается. Судя по открытым источниками, лишь Министерство обороны США выделило 14,4 миллиона долларов компании 5N+ Semiconductors для расширения производства германиевых подложек.Но для обеспечения полноценного выпуска потребуются несоизмеримо большие средства и годы работы. Пока же американским потребителям придется переплачивать за редкий элемент.Союзники за океаном помочь никак не могут. Европа и вовсе оказалась на обочине мировой битвы за ресурсы, считает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова. Да и эффективно использовать их не получается: для выстраивания мировой сети центров обработки больших данных (где тоже нужны редкоземы) необходимо много электроэнергии.Для сравнения: в США насчитывается более пяти тысяч подобных центров, и если сейчас они потребляют 3,7% всей электроэнергии в стране, то к 2030-му этот показатель увеличится до 12% (или 606 тераватт-часов), по прогнозам экспертов компании McKinsey. Естественно, что такое реально лишь для стран с достаточными ресурсами."Для европейцев этап дальнейшего развития высоких технологий уже упущен, учитывая отказ от дешевых природных ресурсов из России, серьезное удорожание электроэнергии, а также удобрений. Речь идет просто о выживании, а не о переходе на новый уровень", — рассуждает Новикова.Работа на перспективуРоссия входит в топ-10 стран по добыче редкоземельных металлов и в топ-5 по их запасам. На данный момент 6 из 11 месторождений не осваиваются, отмечает Екатерина Авдеева, доктор экономических наук, профессор кафедры корпоративной экономики Президентской академии."Это связано в первую очередь с тем, что они находятся в труднодоступных районах Крайнего Севера со сложными погодными условиями и непроработанной логистикой. Структура добываемых руд характеризуется невысоким содержанием ценных металлов и смешением минералов с разными технологическими свойствами, поэтому нужно их обогащать", — поясняет она.Тем не менее по германию Москва — на втором месте после Пекина.Все зависит от РоссииПо мнению экспертов, германий продолжит дорожать (сейчас стоит примерно пять тысяч за килограмм), поскольку возобновлять поставки в полном объеме Китай не собирается, а наладить сложный и затратный процесс добычи готовы далеко не все. "Полагаю, десять тысяч не за горами. Германия не хватает, а он всем очень нужен", — подчеркивает Белхароев.Страны-экспортеры попридержат запасы, ожидая стабилизации, чтобы потом выгодно сбыть товар на мировом рынке. Разбрасываться редкоземельными металлами ни Россия, ни Китай не станут, уверен Белхароев. Потому что их производство с недавних пор — вопрос скорее геополитический, нежели просто экономический.

