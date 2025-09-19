"Остается только Россия". Китай лишил НАТО важного преимущества

https://1prime.ru/20250919/kitay-862465381.html
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Западных военных оставили без критически важного металла — германия. Если срочно не пополнить запасы, беспилотники и ракеты могут лишиться оптических систем. Как пытается выйти из этой ситуации натовская оборонка и чем Россия способна повлиять на рынок — в материале Прайм.Ресурс двойного назначенияГерманий используется и в гражданской, и в оборонной промышленности. Из него изготавливают оптоволоконные системы, тепловизоры для истребителей и беспилотников. Заменить невозможно из-за жестких требований к оптике. Невоенная продукция, например полупроводники и солнечные батареи, тоже не обходится без этого металла.Поэтому дефицит заказчики ощутили сразу: предложение падает, сроки рассмотрения заявок растут, а контроль со стороны китайских регуляторов усиливается.По данным Silverado Policy Accelerator, за полгода Пекин снизил поставки германия в США на 40%. Оборонные и высокотехнологичные компании уже паникуют.Бесспорный лидерПроизводить германий особенно сложно. Это побочный продукт при добыче цинка и угольной золы, поэтому далеко не каждое предприятие может внедрить дорогую и сложную технологию переработки. Да и мировой спрос не такой уж большой — до 200 тонн в год, поэтому вложения окупаются медленно.Лидерство на рынке прочно удерживает КНР — там вплотную занялись редкоземами еще в прошлом веке. Одно время Пекин демпинговал, чтобы застолбить место, рассказывает Хаджимурад Белхароев, эксперт ИМЭБ экономического факультета РУДН."Сейчас Китай разрабатывает редкоземы в Азии, Африке, на Ближнем Востоке. Из 280 тысяч добываемых тонн 60% приходится на КНР. А бывало и 90-95%", — добавляет он.Падение в 23 разаГлавный потребитель — США, чей военный бюджет в этом году — без малого 900 миллиардов долларов. Эти деньги идут в том числе на закупку редкоземов. Собственных запасов немного. Но главное: производство убыточно и уже давно сдулось из-за свободных цен на энергоресурсы, невнятной экологической и внешнеторговой политики."Согласно данным Геологической службы, в далеком 2000-м в США получили 23 тонны германия (из 44 в мире). Теперь же там стыдливо фиксируют отсутствие производства и импорт на 30 с лишним тонн", —говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов.В результате Пекину достался уникальный козырь. В ответ на недружественные шаги, Китай наносит Западу существенный урон, ограничивая или полностью прекращая поставки таких металлов, как самарий, диспрозий, лютеций, гадолиний, скандий, гольмий, иттербий. Так что германий — лишь часть большой игры.На обочине прогрессаОсознав зависимость, военные всполошились: в 2022-м Агентство оборонной логистики США объявило о запуске программы создания мощностей по рециклингу германия из отходов, пообещав обеспечить выпуск 2,2-3 тонн. Но этого никак не хватит, уверен Хазанов.Вдобавок нужно привлечь инвесторов, готовых ждать долго. Это пока не удается. Судя по открытым источниками, лишь Министерство обороны США выделило 14,4 миллиона долларов компании 5N+ Semiconductors для расширения производства германиевых подложек.Но для обеспечения полноценного выпуска потребуются несоизмеримо большие средства и годы работы. Пока же американским потребителям придется переплачивать за редкий элемент.Союзники за океаном помочь никак не могут. Европа и вовсе оказалась на обочине мировой битвы за ресурсы, считает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова. Да и эффективно использовать их не получается: для выстраивания мировой сети центров обработки больших данных (где тоже нужны редкоземы) необходимо много электроэнергии.Для сравнения: в США насчитывается более пяти тысяч подобных центров, и если сейчас они потребляют 3,7% всей электроэнергии в стране, то к 2030-му этот показатель увеличится до 12% (или 606 тераватт-часов), по прогнозам экспертов компании McKinsey. Естественно, что такое реально лишь для стран с достаточными ресурсами."Для европейцев этап дальнейшего развития высоких технологий уже упущен, учитывая отказ от дешевых природных ресурсов из России, серьезное удорожание электроэнергии, а также удобрений. Речь идет просто о выживании, а не о переходе на новый уровень", — рассуждает Новикова.Работа на перспективуРоссия входит в топ-10 стран по добыче редкоземельных металлов и в топ-5 по их запасам. На данный момент 6 из 11 месторождений не осваиваются, отмечает Екатерина Авдеева, доктор экономических наук, профессор кафедры корпоративной экономики Президентской академии."Это связано в первую очередь с тем, что они находятся в труднодоступных районах Крайнего Севера со сложными погодными условиями и непроработанной логистикой. Структура добываемых руд характеризуется невысоким содержанием ценных металлов и смешением минералов с разными технологическими свойствами, поэтому нужно их обогащать", — поясняет она.Тем не менее по германию Москва — на втором месте после Пекина.Все зависит от РоссииПо мнению экспертов, германий продолжит дорожать (сейчас стоит примерно пять тысяч за килограмм), поскольку возобновлять поставки в полном объеме Китай не собирается, а наладить сложный и затратный процесс добычи готовы далеко не все. "Полагаю, десять тысяч не за горами. Германия не хватает, а он всем очень нужен", — подчеркивает Белхароев.Страны-экспортеры попридержат запасы, ожидая стабилизации, чтобы потом выгодно сбыть товар на мировом рынке. Разбрасываться редкоземельными металлами ни Россия, ни Китай не станут, уверен Белхароев. Потому что их производство с недавних пор — вопрос скорее геополитический, нежели просто экономический.
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Западных военных оставили без критически важного металла — германия. Если срочно не пополнить запасы, беспилотники и ракеты могут лишиться оптических систем. Как пытается выйти из этой ситуации натовская оборонка и чем Россия способна повлиять на рынок — в материале Прайм.
Ресурс двойного назначения
Германий используется и в гражданской, и в оборонной промышленности. Из него изготавливают оптоволоконные системы, тепловизоры для истребителей и беспилотников. Заменить невозможно из-за жестких требований к оптике. Невоенная продукция, например полупроводники и солнечные батареи, тоже не обходится без этого металла.
"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО
Поэтому дефицит заказчики ощутили сразу: предложение падает, сроки рассмотрения заявок растут, а контроль со стороны китайских регуляторов усиливается.
По данным Silverado Policy Accelerator, за полгода Пекин снизил поставки германия в США на 40%. Оборонные и высокотехнологичные компании уже паникуют.
Производить германий особенно сложно. Это побочный продукт при добыче цинка и угольной золы, поэтому далеко не каждое предприятие может внедрить дорогую и сложную технологию переработки. Да и мировой спрос не такой уж большой — до 200 тонн в год, поэтому вложения окупаются медленно.
Лидерство на рынке прочно удерживает КНР — там вплотную занялись редкоземами еще в прошлом веке. Одно время Пекин демпинговал, чтобы застолбить место, рассказывает Хаджимурад Белхароев, эксперт ИМЭБ экономического факультета РУДН.
"Сейчас Китай разрабатывает редкоземы в Азии, Африке, на Ближнем Востоке. Из 280 тысяч добываемых тонн 60% приходится на КНР. А бывало и 90-95%", — добавляет он.
Главный потребитель — США, чей военный бюджет в этом году — без малого 900 миллиардов
долларов. Эти деньги идут в том числе на закупку редкоземов. Собственных запасов немного. Но главное: производство убыточно и уже давно сдулось из-за свободных цен на энергоресурсы, невнятной экологической и внешнеторговой политики.
"Согласно данным Геологической службы, в далеком 2000-м в США получили 23 тонны германия (из 44 в мире). Теперь же там стыдливо фиксируют отсутствие производства и импорт на 30 с лишним тонн", —говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов.
В результате Пекину достался уникальный козырь. В ответ на недружественные шаги, Китай наносит Западу существенный урон, ограничивая или полностью прекращая поставки таких металлов, как самарий, диспрозий, лютеций, гадолиний, скандий, гольмий, иттербий. Так что германий — лишь часть большой игры.
Осознав зависимость, военные всполошились: в 2022-м Агентство оборонной логистики США объявило о запуске программы создания мощностей по рециклингу германия из отходов, пообещав обеспечить выпуск 2,2-3 тонн. Но этого никак не хватит, уверен Хазанов.
Вдобавок нужно привлечь инвесторов, готовых ждать долго. Это пока не удается. Судя по открытым источниками, лишь Министерство обороны США выделило 14,4 миллиона долларов компании 5N+ Semiconductors для расширения производства германиевых подложек.
Но для обеспечения полноценного выпуска потребуются несоизмеримо большие средства и годы работы. Пока же американским потребителям придется переплачивать за редкий элемент.
Союзники за океаном помочь никак не могут. Европа и вовсе оказалась на обочине мировой битвы за ресурсы, считает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова. Да и эффективно использовать их не получается: для выстраивания мировой сети центров обработки больших данных (где тоже нужны редкоземы) необходимо много электроэнергии.
Для сравнения: в США насчитывается более пяти тысяч подобных центров, и если сейчас они потребляют 3,7% всей электроэнергии в стране, то к 2030-му этот показатель увеличится до 12% (или 606 тераватт-часов), по прогнозам экспертов компании McKinsey. Естественно, что такое реально лишь для стран с достаточными ресурсами.
"Для европейцев этап дальнейшего развития высоких технологий уже упущен, учитывая отказ от дешевых природных ресурсов из России, серьезное удорожание электроэнергии, а также удобрений. Речь идет просто о выживании, а не о переходе на новый уровень", — рассуждает Новикова.
Россия входит в топ-10 стран по добыче редкоземельных металлов и в топ-5 по их запасам. На данный момент 6 из 11 месторождений не осваиваются, отмечает Екатерина Авдеева, доктор экономических наук, профессор кафедры корпоративной экономики Президентской академии.
"Это связано в первую очередь с тем, что они находятся в труднодоступных районах Крайнего Севера со сложными погодными условиями и непроработанной логистикой. Структура добываемых руд характеризуется невысоким содержанием ценных металлов и смешением минералов с разными технологическими свойствами, поэтому нужно их обогащать", — поясняет она.
Тем не менее по германию Москва — на втором месте после Пекина.
По мнению экспертов, германий продолжит дорожать (сейчас стоит примерно пять тысяч за килограмм), поскольку возобновлять поставки в полном объеме Китай не собирается, а наладить сложный и затратный процесс добычи готовы далеко не все. "Полагаю, десять тысяч не за горами. Германия не хватает, а он всем очень нужен", — подчеркивает Белхароев.
Страны-экспортеры попридержат запасы, ожидая стабилизации, чтобы потом выгодно сбыть товар на мировом рынке. Разбрасываться редкоземельными металлами ни Россия, ни Китай не станут, уверен Белхароев. Потому что их производство с недавних пор — вопрос скорее геополитический, нежели просто экономический.