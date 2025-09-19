Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФРГ не будет препятствовать использованию активов России, заявил минфин - 19.09.2025, ПРАЙМ
ФРГ не будет препятствовать использованию активов России, заявил минфин
БЕРЛИН, 19 сен - ПРАЙМ. Германия не будет препятствовать использованию замороженных российских активов для помощи Украине, однако Европейская комиссия должна представить конкретные предложения, заявил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль перед началом встречи министров экономики и финансов стран ЕС. Ранее газета Financial Times сообщала, что в ЕС обсуждают использование замороженных российских активов для помощи Киеву через покупку беспроцентных облигаций блока или управление ими посредством целевого механизма. "Мы желаем выполнить нашу ответственность перед Украиной. Но при этом я хочу подчеркнуть, что всё должно быть тщательно проверено. Сейчас мы ожидаем конкретных предложений от Европейской комиссии. Германия же будет занимать позицию, при которой мы стремимся не блокировать, а открывать возможности", - сказал он. Пресс-конференция транслировалась в канале YouTube министерства. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
ФРГ не будет препятствовать использованию активов России, заявил минфин

БЕРЛИН, 19 сен - ПРАЙМ. Германия не будет препятствовать использованию замороженных российских активов для помощи Украине, однако Европейская комиссия должна представить конкретные предложения, заявил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль перед началом встречи министров экономики и финансов стран ЕС.
Ранее газета Financial Times сообщала, что в ЕС обсуждают использование замороженных российских активов для помощи Киеву через покупку беспроцентных облигаций блока или управление ими посредством целевого механизма.
"Мы желаем выполнить нашу ответственность перед Украиной. Но при этом я хочу подчеркнуть, что всё должно быть тщательно проверено. Сейчас мы ожидаем конкретных предложений от Европейской комиссии. Германия же будет занимать позицию, при которой мы стремимся не блокировать, а открывать возможности", - сказал он. Пресс-конференция транслировалась в канале YouTube министерства.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
ЧП на Северных потоках
Глава МИД Германии назвал "актом террора" подрыв "Северных потоков"
5 сентября, 11:18
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
