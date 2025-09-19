https://1prime.ru/20250919/klingbayl-862500755.html

ФРГ не будет препятствовать использованию активов России, заявил минфин

ФРГ не будет препятствовать использованию активов России, заявил минфин - 19.09.2025, ПРАЙМ

ФРГ не будет препятствовать использованию активов России, заявил минфин

Германия не будет препятствовать использованию замороженных российских активов для помощи Украине, однако Европейская комиссия должна представить конкретные... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T12:18+0300

2025-09-19T12:18+0300

2025-09-19T12:18+0300

экономика

финансы

россия

германия

рф

украина

сергей лавров

ес

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg

БЕРЛИН, 19 сен - ПРАЙМ. Германия не будет препятствовать использованию замороженных российских активов для помощи Украине, однако Европейская комиссия должна представить конкретные предложения, заявил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль перед началом встречи министров экономики и финансов стран ЕС. Ранее газета Financial Times сообщала, что в ЕС обсуждают использование замороженных российских активов для помощи Киеву через покупку беспроцентных облигаций блока или управление ими посредством целевого механизма. "Мы желаем выполнить нашу ответственность перед Украиной. Но при этом я хочу подчеркнуть, что всё должно быть тщательно проверено. Сейчас мы ожидаем конкретных предложений от Европейской комиссии. Германия же будет занимать позицию, при которой мы стремимся не блокировать, а открывать возможности", - сказал он. Пресс-конференция транслировалась в канале YouTube министерства. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20250905/germaniya-861839137.html

германия

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, германия, рф, украина, сергей лавров, ес, financial times