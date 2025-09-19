ФРГ не будет препятствовать использованию активов России, заявил минфин

https://1prime.ru/20250919/klingbayl-862500755.html
экономика
финансы
россия
германия
рф
украина
сергей лавров
ес
financial times
БЕРЛИН, 19 сен - ПРАЙМ. Германия не будет препятствовать использованию замороженных российских активов для помощи Украине, однако Европейская комиссия должна представить конкретные предложения, заявил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль перед началом встречи министров экономики и финансов стран ЕС. Ранее газета Financial Times сообщала, что в ЕС обсуждают использование замороженных российских активов для помощи Киеву через покупку беспроцентных облигаций блока или управление ими посредством целевого механизма. "Мы желаем выполнить нашу ответственность перед Украиной. Но при этом я хочу подчеркнуть, что всё должно быть тщательно проверено. Сейчас мы ожидаем конкретных предложений от Европейской комиссии. Германия же будет занимать позицию, при которой мы стремимся не блокировать, а открывать возможности", - сказал он. Пресс-конференция транслировалась в канале YouTube министерства. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
