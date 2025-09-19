https://1prime.ru/20250919/kofe--862517264.html

Биржевые цены на арабику упали до минимума с конца августа

Биржевые цены на арабику упали до минимума с конца августа - 19.09.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на арабику упали до минимума с конца августа

Биржевые цены на кофе арабика в мире в пятницу падают на 5%, до минимума с 21 августа, на фоне новостей о планах США исключить кофе из-под пошлин на импорт из... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T16:14+0300

2025-09-19T16:14+0300

2025-09-19T16:14+0300

экономика

сша

бразилия

дональд трамп

washington post

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862516989_0:111:3246:1937_1920x0_80_0_0_8ce34b23afd8a4ccd850beb379595b1c.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в мире в пятницу падают на 5%, до минимума с 21 августа, на фоне новостей о планах США исключить кофе из-под пошлин на импорт из Бразилии, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.54 мск цена декабрьского фьючерса на кофе арабика снижалась на 4,96% относительно предыдущего закрытия - до 3,6195 доллара за фунт (около 7980 долларов за тонну), минимально показатель в ходе торгов составлял 3,5655 доллара за фунт (7861 доллара за тонну) - это самое низкое значение с 21 августа. Газета Washington Post ранее в пятницу сообщила, что американские законодатели намерены внести законопроект об исключении кофе из-под пошлины в 50%, которую президент США Дональд Трамп ввел против Бразилии. Стоимость арабики 16 сентября достигла 4,24 доллара за фунт, или 9348 доллара за тонну, что стало самым высоким уровнем с 19 февраля и оказалось лишь незначительно ниже исторического рекорда в 4,2995 доллара за фунт (9479 долларов за тонну), установленного 11 февраля. Цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время снижалась на 7,31% - до 4122 долларов за тонну.

https://1prime.ru/20250916/kofe-862342869.html

сша

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, бразилия, дональд трамп, washington post