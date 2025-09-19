Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на арабику упали до минимума с конца августа - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250919/kofe--862517264.html
Биржевые цены на арабику упали до минимума с конца августа
Биржевые цены на арабику упали до минимума с конца августа - 19.09.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на арабику упали до минимума с конца августа
Биржевые цены на кофе арабика в мире в пятницу падают на 5%, до минимума с 21 августа, на фоне новостей о планах США исключить кофе из-под пошлин на импорт из... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T16:14+0300
2025-09-19T16:14+0300
экономика
сша
бразилия
дональд трамп
washington post
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862516989_0:111:3246:1937_1920x0_80_0_0_8ce34b23afd8a4ccd850beb379595b1c.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в мире в пятницу падают на 5%, до минимума с 21 августа, на фоне новостей о планах США исключить кофе из-под пошлин на импорт из Бразилии, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.54 мск цена декабрьского фьючерса на кофе арабика снижалась на 4,96% относительно предыдущего закрытия - до 3,6195 доллара за фунт (около 7980 долларов за тонну), минимально показатель в ходе торгов составлял 3,5655 доллара за фунт (7861 доллара за тонну) - это самое низкое значение с 21 августа. Газета Washington Post ранее в пятницу сообщила, что американские законодатели намерены внести законопроект об исключении кофе из-под пошлины в 50%, которую президент США Дональд Трамп ввел против Бразилии. Стоимость арабики 16 сентября достигла 4,24 доллара за фунт, или 9348 доллара за тонну, что стало самым высоким уровнем с 19 февраля и оказалось лишь незначительно ниже исторического рекорда в 4,2995 доллара за фунт (9479 долларов за тонну), установленного 11 февраля. Цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время снижалась на 7,31% - до 4122 долларов за тонну.
https://1prime.ru/20250916/kofe-862342869.html
сша
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862516989_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_4de902151e714d0eb813ef3fa830e73e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, бразилия, дональд трамп, washington post
Экономика, США, БРАЗИЛИЯ, Дональд Трамп, Washington Post
16:14 19.09.2025
 
Биржевые цены на арабику упали до минимума с конца августа

Цены на кофе арабика сокращаются на 5%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКофейные зерна после процесса обжарки
Кофейные зерна после процесса обжарки - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Кофейные зерна после процесса обжарки. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в мире в пятницу падают на 5%, до минимума с 21 августа, на фоне новостей о планах США исключить кофе из-под пошлин на импорт из Бразилии, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 15.54 мск цена декабрьского фьючерса на кофе арабика снижалась на 4,96% относительно предыдущего закрытия - до 3,6195 доллара за фунт (около 7980 долларов за тонну), минимально показатель в ходе торгов составлял 3,5655 доллара за фунт (7861 доллара за тонну) - это самое низкое значение с 21 августа.
Газета Washington Post ранее в пятницу сообщила, что американские законодатели намерены внести законопроект об исключении кофе из-под пошлины в 50%, которую президент США Дональд Трамп ввел против Бразилии.
Стоимость арабики 16 сентября достигла 4,24 доллара за фунт, или 9348 доллара за тонну, что стало самым высоким уровнем с 19 февраля и оказалось лишь незначительно ниже исторического рекорда в 4,2995 доллара за фунт (9479 долларов за тонну), установленного 11 февраля.
Цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время снижалась на 7,31% - до 4122 долларов за тонну.
Кофейные зерна - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Биржевые цены на арабику поднялись выше 9 300 долларов за тонну
16 сентября, 16:07
 
ЭкономикаСШАБРАЗИЛИЯДональд ТрампWashington Post
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала