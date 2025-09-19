Биржевые цены на арабику упали до минимума с конца августа

https://1prime.ru/20250919/kofe--862517264.html
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в мире в пятницу падают на 5%, до минимума с 21 августа, на фоне новостей о планах США исключить кофе из-под пошлин на импорт из Бразилии, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 15.54 мск цена декабрьского фьючерса на кофе арабика снижалась на 4,96% относительно предыдущего закрытия - до 3,6195 доллара за фунт (около 7980 долларов за тонну), минимально показатель в ходе торгов составлял 3,5655 доллара за фунт (7861 доллара за тонну) - это самое низкое значение с 21 августа.
Газета Washington Post
ранее в пятницу сообщила, что американские законодатели намерены внести законопроект об исключении кофе из-под пошлины в 50%, которую президент США Дональд Трамп
ввел против Бразилии
.
Стоимость арабики 16 сентября достигла 4,24 доллара за фунт, или 9348 доллара за тонну, что стало самым высоким уровнем с 19 февраля и оказалось лишь незначительно ниже исторического рекорда в 4,2995 доллара за фунт (9479 долларов за тонну), установленного 11 февраля.
Цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время снижалась на 7,31% - до 4122 долларов за тонну.
